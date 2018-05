Alfa Romeo: Napovedali bodo več novosti

Alfa Romeo bo kmalu napovedala svoj novi športni terenec, kupejevsko izvedbo giulie in nov hibridni pogon.

Foto: Gašper Pirman

Pri koncernu Fiat-Chrysler (FCA) bodo 1. junija napovedali nov petletni načrt za vse svoje avtomobilske znamke, med njimi za Fiat, Alfo Romeo, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Maserati in Abarth. Nove načrte bo na njihovi testni stezi Balocco razkril predsednik FCA Sergio Marchionne, ki koncern vodi že 14 let.

Alfa Romeo je v prvih treh mesecih letošnjega leta v Evropi prodala 23.910 vozil, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (20.767), kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Giulia bo dobila novo kupejevsko karoserijsko izvedbo.

Na ceste novi športni terenec Alfe Romeo

Pojavile so se prve informacije glede načrtovanih novosti pri Alfi Romeo. Marchionne bo tako napovedal nov športni terenec te znamke, ki bo večji od obstoječega stelvia in bo pomagal dodatno krepiti prepoznavnost in prodajno moč Alfe Romeo na avtomobilskem trgu. Marchionne bo napovedal tudi novo kupejevsko izvedbo giulie, je poročal britanski Autocar.

Novi SUV bo imel mehki hibridni pogon z 48-voltnim sistemom napetosti in električnim turbopolnilnikom. V primerjavi s stelviom bo okrog 200 kilogramov težji, teoretično pa bi lahko Alfa Romeo z njim ponudila tudi sedemsedežno različico.

Hibridni sistem za boljše vozne lastnosti in nižje izpuste

Poleg tega pa bodo razkrili tudi nove hibridne različice svojih avtomobilov. Ta hibridni pogon bo nosil ime ERS in izhaja iz sistema Hy-Kers, ki ga je Ferrari uporabljal v svojem superšportniku laferrari. En pogon bo izhajal iz dvolitrskega turbo bencinskega motorja, drugi pa iz 2,9-litrskega motorja V6.