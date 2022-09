Akcijska ponudba Audi A3 Sportback in Q3

Oglasno sporočilo

Audi - avtomobil, ki ste si ga vedno želeli. Razlog, ki ste ga potrebovali. Doživetja so v nepredvidljivosti življenja in njegovih enkratnih izzivih. Vaša avantura se začne tam, kjer se drugi ustavijo. To je priložnost za popolnoma novi Audi A3 Sportback in Q3, po kateri ste hrepeneli, da bi osvojili cilj, ki vas prevzema.

Audi - se sliši vznemirljivo? Dovolite, da vas navdušijo. Pri Porsche Inter Auto so za vas ponovno pripravili posebne ugodnosti najbolj zaželenih vozil Audi. Odkrijte posebno ponudbo bogato opremljenih vozil Audi A3 in Audi Q3 iz zaloge tudi vi ter se prepustite užitkom v vožnji ob sklenitvi kredita, finančnega ali operativnega lizinga in zavarovanja.** Pohitite, akcija velja do 30. 9. 2022 oziroma do razprodaje zalog! Odkrijte posebno ponudbo bogato opremljenih vozil in se prepustite užitkom v vožnji!

VOZILA NA ZALOGI - preverite izjemno ponudbo:

Audi A3 od 229 €/mesec*

od 229 €/mesec* Audi Q3 od 329 €/mesec**

Bi radi menjali staro za novo? Hitro in preprosto:

hitra cenitev vozila,

dodatne ugodnosti "staro za novo",

ugodno financiranje in zavarovanje.

EKSKLUZIVNO: Intervju z Leo Ernstschneider, prodajno svetovalko za nova vozila Audi

Nam lahko, prosim, razkrijete, kaj vključuje izjemna ponudba?

Kupcem sta v tej izjemni ponudbi na voljo dva modela, novi Audi A3 Sportback in novi športni terenec Audi Q3. Oba modela sta zelo dobro opremljena z bogato opremo, pravo tako imata zmogljive motorje za zelo varčno vožnjo. Velika prednost je tudi ta, da sta modela na zalogi in takoj dobavljiva.

Katero opremo bi izpostavili kot še posebej zanimivo za kupce?

Vsekakor je oprema pri obeh modelih vrhunska. Pri obeh modelih so že vključeni Audi LED-žarometi za odlično osvetlitev v vseh pogojih, Audi drive select za izbiro voznega profila, Bluetooth vmesnik, Audi MMI touch radio, aluminijasta platišča, opozorila za zapuščanje voznega pasu, Audi connect tehnologije, usnjen večfunkcijski športni volan in še veliko več. Prepričana sem, da bodo vsi kupci navdušeni nad opremo.

Ali lahko kupci izberejo tudi akcijsko financiranje? Ali so vozila že na zalogi?

Seveda, kupci lahko izberejo tudi akcijsko financiranje, ki ga z veseljem prilagodimo vsaki stranki individualno. Novi Audi A3 Sportback je na voljo že od 229 evrov na mesec, novi Audi Q3 pa že od 329 evrov na mesec. Ponujamo ugodno financiranje in zavarovanje, hitro cenitev trenutnega vozila strank, dodatne ugodnosti "staro za novo". Vse stranke vabimo v naše salone na osebno predstavitev in doživetje novih vozil Audi, ki jih bodo prav gotovo navdušili.

Novi Audi A3 Sportback že od 229 evrov na mesec*

Doživetje napredkov: v hitro spreminjajočem se svetu potrebujete spremljevalca, ki bo kos vsem izzivom. Z naprednim dizajnom in inovativnimi tehnologijami, kot je Audi connect. Novi Audi A3 Sportback z izrazitimi, širšimi koloteki in neprekinjeno ramensko linijo ob strani je videti atletski kot še nikoli do zdaj. Sprednji del sledi najnovejšim modelom znamke Audi ter ima ostrejše žaromete z matrično tehnologijo in bolj mišičast pokrov motorja z izstopajočimi stranskimi odprtinami za dovod zraka. S sistemom Audi drive select lahko značaj vozila Audi A3 Sportback prilagajate svojemu načinu vožnje - udoben, dinamičen, avtomatski ali povsem individualen. Način efficiency pa vam lahko pomaga varčevati z gorivom. V tej posebni ponudbi vam je na voljo z zmogljivim in predvsem varčnim bencinskim motorjem v različici Audi A3 Sportback 30 TFSI z 81 kilovati in 110 konjskimi močmi skupaj z natančnim šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Povprečna poraba znaša le 5,5 litra na 100 kilometrov.

Serijska oprema novega Audi A3 Sportback: 16” aluminijasta platišča, Bluetooth vmesnik, opozorilo za zapuščanje voznega pasu, radio Audi MMI Touch, LED-žarometi, trikraki športni usnjen volan, Audi drive select, ogrevani zunanji ogledali, digitalni merilniki Audi.

Novi Audi Q3 že od 329 evrov na mesec**

Predstavlja družinsko športno terensko vozilo, ki ga odlikujejo številni vsestranski talenti. Druga generacija je videti bolj samozavestno in zahvaljujoč večjemu prostoru, popolni prilagodljivosti dosega precej višjo raven uporabnosti. Pametni opcijski asistenčni sistemi vozniku pomagajo med vožnjo po mestu, na daljše razdalje in pri parkiranju ter tako poskrbijo za še več udobja v novem modelu Audi Q3. Koncept upravljanja in prikazov v družinskem športno-terenskem vozilu je povsem digitalen. Tako že serijska oprema z radiem Audi MMI Touch in z 10,1-paličnim barvnim zaslonom vključuje tudi digitalne merilnike z 10,25-palčnim zaslonom, ki ga je mogoče upravljati z večfunkcijskim volanom. Serijski LED-žarometi Audi - njihova visoko prilagodljiva porazdelitev svetlobe ne izboljša samo osvetlitve cestišča, temveč poskrbi tudi za več varnosti in udobja. Novi Audi Q3 35 TDI v tej posebni ponudbi ima zelo varčen 2.0 TDI dizelski motor z močjo 110 kilovatov in 150 konjskih moči ter povprečno porabo le od 6,3 do 7,8 litra na 100 kilometrov.

Serijska oprema novega Audi Q3: 17” aluminijasta platišča, Audi pre sense front, opozorilo za zapuščanje voznega pasu, klimatska naprava, komfortno podvozje, Bluetooth, digitalni merilniki Audi, LED-žarometi, Audi connect, radio Audi MMI Touch. ( 1 )

Kateri so še preostali najbolj prodajani modeli Audi? Audi A4

Audi Q5

Audi A6

Vas zanimajo vozila Audi? Stopite v stik z njimi, z veseljem so vam na voljo.

Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Igor Jurada, tel.: +386 5 61 16 502

Katja Valantič, tel.: +386 5 61 16 501

Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor

Boštjan Tuš, tel.: +386 2 45 02 665

Denis Rojs, tel.: +386 2 45 02 661

Peter Sernc, tel.: +386 2 45 02 662

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

Aleš Polenec, tel.: +386 1 53 03 504

Boštjan Lovšin, tel.: +386 1 53 03 505

Lea Ernstschneider, tel.: +386 1 53 03 502

Matej Vode, tel.: +386 1 53 03 664

Robert Plut, tel.: +386 1 53 03 665

Pogoji akcije Audi

Poraba za model Audi A3 Sportback 30 TFSI, kombinirana vožnja: 5,5-6,3 l/100 km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 125-143 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0378 g/km. Poraba za model Audi Q3 35 TDI, kombinirana vožnja: 6,3-7,8 l/100 km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 142-177 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0370 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.*Cena s prihrankom: od 28.728 evrov. Izračun višine mesečnega obroka v primeru sklenitve pogodbe o finančnem lizingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. in zavarovanju vozila z družbo Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., pod pogoji akcije AUBON_2022. *Cena s prihrankom od: 40.164 evrov. Izračun višine mesečnega obroka v primeru sklenitve pogodbe o finančnem lizingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. in zavarovanju vozila z družbo Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., pod pogoji akcije AUBON_2022. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadarkoli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupo-prodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net.

