81 let stara črna alfa: najlepša med najlepšimi? #foto

Pebble Beach v Kaliforniji gosti najpomembnejši zbor starodobnih avtomobilov oziroma Concurse d'Elegance. Zmagovalni avtomobil je letos postala črna alfa romeo 8C 2900B touring berlinetta. To je bil prvi javni prikaz tega avtomobila po celoviti prenovi. V preteklosti je na tem dogodku alfa že osvojila prestižne nagrade, a ne v absolutni konkurenci.

Razkrili so jo pred 81 leti

Alfa Romeo je ta model predstavila leta 1937 na avtomobilskem salonu v Parizu, nato so jo predstavili tudi na sejmih v Milanu in leto pozneje še v Berlinu. Veljala je za enega tehnološko najbolj dovršenih avtomobilov svojega časa. Izdelali so le pet primerkov te različice vozila in eden od teh se v dovršeni obliki pojavlja na največjih zborih starodobnih vozil. Njegova lastnika sta David in Ginny Sydorick z Beverly Hillsa.

Avtomobil je bil do leta 1956 v Nemčiji, nato pa so ga prepeljali v ZDA in ga pozneje vsaj dvakrat obsežneje prenovili. Zadnja dela so bila usmerjena predvsem v notranjost vozila. Alfo 8C 2900B sicer poganja 2,9-litrski osemvaljni motor z močjo 130 kilovatov (180 "konjev").

Poleg končne zmagovalke sta se za laskavi naziv potegovala tudi duesenberg J murphy town iz leta 1929 in talbot lago T26 grand sport figoni fastback iz leta 1948. Lastnik tega avtomobila je Čeh Robert Kudela.

Pebble Beach Concourse je na svojem imenitnem naboru zbral 209 prestižnih starodobnikov iz 17 različnih držav. Udeleženci so ob tem v dobrodelne namene zbrali 1,8 milijona ameriških dolarjev.

Foto: Pebble Beach Concourse d' Elegance