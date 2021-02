740-milijonski vpoklic: Hyundai bo zamenjal 82 tisoč baterij

Oktobra smo že pisali (povezava spodaj) o težavah Hyundaia o samovžigih baterij v električnih konah. Teh primerov je bilo po svetu več kot petnajst, notranja preiskava in preiskava južnokorejskih oblasti pa je sedaj očitno dobila epilog. Pri LG Chem za težave krivijo Hyundai, a očitno so Korejci popustili pod pritiski in bodo vpoklicali 76 tisoč električnih kon (skupaj z modeloma ioniq in elec city bo vpoklicanih 82 tisoč avtov) ter jim zamenjali baterijske sisteme − vpoklic bo znamko stal neverjetnih 740 milijonov evrov.

Hyundai je oktobra uradno odprl preiskavo in hitro našel vzrok teh težav in, posledično, tudi rešitev. Vodja oddelka za nadzor kakovosti je priznal napako in hkrati potrdil, da so našli rešitev, ki pa že oktobra ni bila popolna. Še istega meseca je sledil vpoklic večine električni kon, a državni forenzični laboratorij in ministrstvo sta v raziskavi ugotovila, da je težava znotraj baterijskega paketa. Šlo naj bi za napako pri proizvodnji baterijskih celic, a pri LG Chem vse obtožbe zavračajo.

Prvi vpoklic očitno ni zadostoval

Korejci bodo sedaj primorani ponoviti vpoklic in zamenjati baterijske sisteme na 82 tisoč avtomobilih po svetu zaradi nevarnosti samovžiga. Zamenjava vseh baterij bo skupaj s preteklim vpoklicem, ko so skušali to težavo že odpraviti, Hyundai stala okoli 740 milijonov evrov.

Pri Hyundaiu so upali, da so s prvim vpoklicem in programsko nadgradnjo odpravili težave, a na domačem južnokorejskem trgu je prišlo do samovžiga kone, ki so jo že vzeli pod drobnogled. Tudi sedaj se pri LG Chem oddaljujejo od težave in s prstom kažejo na Hyundai. Pravijo, da niso upoštevali njihovega predloga za logiko hitrega polnjenja v Hyundaievem sistemu za upravljanje baterije, zato oni niso neposreden krivec za samovžige.