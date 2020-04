37 let v garaži, nato je dočakal prvo čiščenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tale mercedes-benz 280 SL je bil v majhni garaži parkiran že vse od začetka osemdesetih let, nato so ga vendarle prvič po 37 letih očistili.

To je bilo presenečenje, ki ga je lastniku avtomobila pripravil njegov sin. Njegov oče je namreč tega mercedesa 280 SL kupil že v začetku sedemdesetih let, ko ga je tudi uporabljal kot svoj vsakodnevni avtomobil. Leta 1982 pa je avtomobil za vedno parkiral v majhno garažo in ga pustil tam.

Presenečeni lastnik je obljubil celovito prenovo mercedesa

Medtem se je na avtomobilu nabralo veliko prahu, napadla ga je plesen, prav tako je bil avtomobil poln podganjih iztrebkov. Avtomobil v nezavidljivem stanju je prevzelo ameriško podjetje za avtomobilski "detailing" AMMO NYC, ki je vse delo opravilo brez vednosti lastnika.

Ko se je ta vrnil domov in videl sinovo presenečenje, je obljubil popolno obnovo starega mercedesa.