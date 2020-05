22-letniku v štirih letih zasegli že 26 osebnih avtomobilov

V sredo so policisti v Grosuplju v okviru poostrenega nadzora hitrosti na kontrolni točki ustavljali 22-letnega voznika osebnega vozila, ki ob policistovih znakih, naj ustavi avtomobil, tega ni storil. Zapeljal je proti policistu, ki je moral odskočiti, da se je izognil trčenju. Ko so ga izsledili, so ugotovili, da gre za starega znanca policije, ki so mu v zadnjih štirih letih zasegli že 26 vozil.