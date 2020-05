Policija bo nadzorovala hitrost: to je 629 lokacij radarjev

Letos bodo policisti maraton nadzora hitrosti izvajali dva dneva, in sicer v sredo in četrtek, 20. in 21. maja 2020.

Jutri in v četrtek bo policija na 629 točkah izvajala poostren nadzor hitrosti. To so lokacije, kjer bodo na vas čakali policisti.

Maraton nadzora hitrosti bodo policisti v Sloveniji izvedli šesto leto zaporedoma. Izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti. To je po mnenju policije tudi glavni namen akcije. Takrat hitrost prekorači okrog 3,5 odstotka voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljamo okrog osem odstotkov prekoračitev.

V akcijo več kot 200 policistov

Letos bodo policisti maraton nadzora hitrosti izvajali dva dneva, in sicer v sredo in četrtek, 20. in 21. maja 2020. Prisotni bodo na 629 vnaprej napovedanih lokacijah oziroma razdaljah. Na omenjenih lokacijah bo delovalo okrog 205 policistov, hkrati pa bodo preostale policijske patrulje ob rednem delu prioritetno izvajale nadzor hitrosti. To pomeni, da vozniki lahko pričakujejo dodatne policijske kontrole tudi na drugih lokacijah.

"V preteklih dveh mesecih, ko so veljali ukrepi za omejevanje gibanja in se je gostota prometa bistveno zmanjšala, so nekateri vozniki bolj prazne ceste izkoristil za hitrejšo vožnjo in s tem zavestno kršili prometna pravila. Takšno vedenje ocenjujemo kot nedopustno, saj ogroža tako življenje kršiteljev kot tudi življenja drugih, povsem nedolžnih prometnih udeležencev, ki bi se lahko znašli v njihovi bližini. Taka ravnanja želimo preprečiti tudi z bolj usmerjenimi nadzori," pojasnjujejo policisti.

Gostota prometa se bo povečevala

Glede na razmere je pričakovati, da se bo v drugi polovici maja vse več ljudi začelo vračati v službe, več bo tudi drugih potovanj in poti, ponovno se povečuje tranzitni promet. Lepi dnevi na cesto vabijo različne udeležence v prometu, med katerimi je vse več voznikov enoslednih vozil (kolesarjev, voznikov mopedov in motornih koles), v tem tednu pa se v šole vračajo tudi učenci prve triade. Vse to zahteva večjo pozornost, previdnost in strpnost v prometu, predvsem v bližini šol in vrtcev.

"Zato želimo v policiji z večjo prisotnostjo na terenu spodbuditi voznike, da se med vožnjo zavedajo pomena spoštovanja prometnih pravil in omejitev. To je odgovornost, ki jo družba zahteva od vsakega izmed nas, saj lahko le tako drug drugemu zagotavljamo varno udeležbo v prometu, torej tudi varno pot v službe, šole in nazaj domov. Zato pozivamo: vozimo umirjeno, spoštujemo omejitve hitrosti ter tako maksimalno prispevajmo k lastni varnosti in varnosti drugih udeležencev," sporočajo s policije.