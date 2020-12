169 ljudi, med njimi tudi Slovenec: VW ukinja ta program

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen je presenetljivo ukinil svoj dolgoletni motošportni oddelek iz Hannovra in tako zaustavil vse svoje športne programe. V zgodovino odhaja tudi nedavni postavljalec rekordov ID.R.

Volkswagen Motorsport iz Hannovra je zaposloval 169 ljudi, med njimi tudi Slovenca Zlatka Kvarja. Kot nam je povedal, zaposleni za nove načrte koncerna Volkswagen niso vedeli in so jim jih sporočili šele včeraj popoldne. Vse zaposlene bodo sicer premestili na druga delovna mesta znotraj koncerna in njihovo znanje uporabili pri drugih projektih. Osrednji poudarek Volkswagnove strategije se seli k trajnostni elektromobilnosti.

Nemci tako zaustavljajo svoje športne aktivnosti v reliju in cestnohitrostnih dirkah. Letos bodo končali z dobavami VW pola R5 in TCR, vsem strankam pa zagotavljajo dobavo nadomestnih delov za obstoječe dirkalnike. Ukinili bodo tudi program električnega športnika ID.R, s katerim so v zadnjih letih postavili nekaj odmevnih rekordov - med njimi še posebej tistega na ameriški Pikes Peak.

Volkswagen je v zadnjem desetletju osvojil štiri naslove svetovnega prvaka v reliju, trikrat so zmagali tudi na puščavskem vztrajnostnem reliju Dakar.