Volkswagen v Sloveniji: kakšne novosti bodo v letu 2025?

Preteklo leto je bilo za znamko Volkswagen v Sloveniji izjemno uspešno. Najbolj prodajani modeli, VW Golf, VW T-Cross in VW Tiguan, so prepričali številne kupce s svojo vrhunsko kombinacijo stila, zmogljivosti in inovativnih tehnologij. Znamka VW je tako še utrdila svoj položaj med vodilnimi avtomobilskimi znamkami, tudi med električnimi vozili, hkrati pa pripravila številne novosti za leto 2025, ki bodo še dodatno popestrile prihodnost mobilnosti. Na enem mestu razkrivamo vse letošnje novosti in akcijske ugodnosti.

Kaj prepriča slovenske kupce?

Kot priljubljena znamka Volkswagen v Sloveniji, predvsem zaradi zanesljivosti, inovativnosti in vrhunske kakovosti, bo v letu 2025 še naprej utrjevala svoj vodilni položaj na trgu. Ključni razlogi za uspeh VW vključujejo širok spekter modelov, ki zadostijo različnim potrebam kupcev, od mestnih avtomobilov do prostornih SUV in naprednih električnih vozil.

Med najbolj prodajanimi modeli v preteklem letu so bili novi Volkswagen Golf, novi Volkswagen T-Cross in novi Volkswagen Tiguan. Sledila sta modela Taigo in Polo.

Pri Porsche Inter Auto z znamko Volkswagen beležijo zelo razburljivo leto, saj sta na slovenske ceste zapeljala novi Volkswagen Passat in Tiguan (oba modela nove generacije), kupce je navdušil tudi popolnoma novi električni model – vrhunski ID.7. Med električnimi vozili moramo izpostaviti tudi izredno priljubljena prenovljena modela Volkswagen ID.3 in ID.4. V segmentu električnih vozil se je znamka Volkswagen tako še dodatno utrdila kot znamka prihodnosti.

Intervju z Miho Glavašem, vodjo prodaje novih vozil Škoda pri Porsche Inter Auto, ki razkriva ekskluzivne VW-novosti

Katere novosti se nam obetajo v letu 2025?

"V letu 2025 znamka Volkswagen prinaša številne novosti: med najtežje pričakovanimi novostmi je novi Volkswagen T-Roc, ki bo navdušil s svežim dizajnom, napredno tehnologijo in izboljšanimi voznimi lastnostmi. Konec leta 2025 sledi prihod težko pričakovanega modela novi Volkswagen ID.2, ki bo cenovno dostopen električni avtomobil, zasnovan za mestno vožnjo in prilagojen sodobnemu življenjskemu slogu. Vodja znamke, Volkswagen Thomas Schäfer, je pred dnevi na platformi LinkedIn objavil, da bodo VW ID.2X predstavili septembra na avtomobilskem salonu IAA 2025 v Münchnu. Predstavitev tega modela je pomemben korak za Volkswagen v smeri elektrifikacije svoje ponudbe vozil."

Katere ponudbe Volkswagen so že na voljo slovenskim kupcem?

Pri Porsche Inter Auto so za vse ljubitelje znamke Volkswagen pripravili tri izjemne priložnosti, ki jih ne smete zamuditi! Izkoristite ekskluzivne akcijske ponudbe in si zagotovite svoj novi Volkswagen po še ugodnejših pogojih. Ne glede na to, ali iščete mestno okretnost, vsestranskost SUV ali električno prihodnost – zdaj je pravi trenutek za nakup. Pohitite, saj akcija velja le do 31. 3. 2025 oz. do preklica!

Izkoristite najbolj posebno priložnost PREVERITE AKCIJO IN CENE: VW AKCIJA SLOVENIJA 2025 Akcijska ponudba novih vozil VW 2025 – izberite pravi avto za vsakogar. Preverite aktualne prihranke, ki so vam na voljo ob nakupu novih vozil Volkswagen. Posebna akcijska ponudba: Golf in Passat eHybrid – zimska prvaka: priključna hibrida Golf in Passat sta zdaj na voljo po izjemni akcijski ceni! Novi VW ID.3 Pure že od 24.850 €* – edinstvena ponudba: novi električni ID.3 Pure že od 24.850 €* s financiranjem in subvencijo Borzen.*

VW BON akcijska ponudba novih vozil

Novosti, ki jih ne smete zamuditi! Povsem novi modeli Volkswagen 2025 so že na voljo za naročila – zdaj je pravi trenutek, da si zagotovite svoj sanjski avto po izjemnih pogojih financiranja. Izkoristite akcijsko ceno z ugodnostmi VW BON financiranja* in hkratno sklenitvijo zavarovanja* ter uživajte v še dostopnejši vožnji. Preden se odločite, vas vabimo, da nove modele preizkusite na testni vožnji in jih pobliže spoznate v našem salonu. Pohitite, saj odlični prihranki veljajo le do 31. 3. 2025! Za več informacij o ponudbi se obrnite na naše prodajne svetovalce.

Več informacij in ogled vozil je na voljo v salonih Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper. Višina prihranka je odvisna od izbranega modela, motorja in paketa opreme. Pridite in se prepričajte, zakaj je novi Volkswagen prava izbira za vašo mobilnost.

*Akcijske ponudbe veljajo za nova vozila na zalogi ali naročena v tovarno. Za podrobnosti o pogojih financiranja in ponudbah se obrnite na njihove prodajne svetovalce.

VW Golf eHybrid in VW Passat eHybrid – v izjemni akcijski ponudbi

Volkswagen predstavlja ekskluzivno priložnost za vse, ki želijo preiti na elektrificirano prihodnost. Priključna hibrida Golf in Passat eHybrid sta zdaj na voljo po izjemni akcijski ceni, primerljivi s ceno bencinskih modelov. Ponudba vključuje ugodnosti VW BON financiranja* in hkratno sklenitev zavarovanja*, kar omogoča dostopnejši prehod v svet hibridne mobilnosti. Volkswagen s to ponudbo odgovarja na potrebe sodobnega voznika, ki išče popolno kombinacijo zmogljivosti, učinkovitosti in trajnostne mobilnosti.

Priključna hibrida za ceno bencinskega modela*: Golf Style eHybrid že od 31.213 € z VW BON*

Passat Business eHybrid že od 37.685 € z VW BON*

Volkswagen Golf Style eHybrid je opremljen s kombinacijo 1,5-litrskega bencinskega motorja TSI in električnega pogona ter zagotavlja skupno moč 204 "konjskih" moči (150 kW), kar omogoča dinamično in hkrati varčno vožnjo. V kombiniranem načinu lahko prevozi do 143 kilometrov po standardu WLTP izključno na električni pogon, poleg tega pa omogoča hitro polnjenje. Model Style ponuja bogato serijsko opremo, ki vključuje najnovejše tehnološke rešitve in napredne asistenčne sisteme.

Volkswagen Passat Business eHybrid – ta elegantni priključni hibrid združuje 1,5-litrski TSI evo2 bencinski motor z električnim motorjem, ki skupaj zagotavljata moč 150 kilovatov. Doseg zgolj na elektriko znaša do 132 kilometrov po standardu WLTP, kar omogoča brezskrbno vožnjo tudi na daljših poteh. Na voljo je v izvedbah Business in Elegance, ki zagotavljata vrhunsko udobje, napredno tehnologijo in izjemno prostornost.

Akcijska ponudba velja le za omejeno število vozil in traja od 1. januarja 2025 do 31. marca 2025 oziroma do preklica. Vsa vozila so za testne vožnje in ogled na voljo v salonih Volkswagen, pri prodajnih svetovalcih pa lahko izveste dodatne informacije o financiranju in individualni prilagoditvi ponudbe.

Novi VW ID.3 Pure že od 24.850 €*!

Kupujete električni avto? Pred vami je edinstvena ponudba za novi električni VW ID.3 z akcijsko opremo Pure. Po nakupu boste lahko uveljavljali tudi subvencijo za električna vozila, ki trenutno znaša do –7.200 evrov*. Sveža oblika, materiali višje kakovosti in najnovejši asistenčni sistemi –- to je novi ID.3 s celovitimi novostmi.

ID.3 Pure 52 kWh (doseg 388 km WLTP) že od 24.850 €* z VW BON s subvencijo Borzen*

Vozila so del omejene ponudbe z opremo Pure, ki traja od 1. 1. 2025 do 31. 3. 2025 – veljavnost akcije preverite pri prodajnih svetovalcih. ID.3 Pure je lahko vaš že za 24.850 €* z VW BON (500 €) za financiranje in zavarovanje ter z vključeno subvencijo Borzen do –7.200 evrov*, mogoč je tudi odbitek DDV za pravne osebe. Rok dobave je predvidoma od pet do šest mesecev.

VW ID.3 akcija

Novi VW ID.3 Pure je v res vrhunski ponudbi. Vozilo ima dvoletno tovarniško garancijo ter osemletno garancijo na baterijo (oziroma do 160.000 km), za doplačilo je na voljo štiriletno podaljšano jamstvo.

ID.3 Pure (52 kWh, doseg 388 km WLTP)

32.550 €: akcijska MPC cena

–500 €*: VW BON za fin./zav.

–7.200 €*: Borzen subvencija*

24.850 €*: strošek kupca v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude Borzen

Sodoben koncept upravljanja – novi VW ID.3

Novi Volkswagen ID.3 je opremljen z najnovejšo generacijo programske opreme, ki izboljšuje zmogljivost sistema in omogoča brezžične posodobitve brez obiska servisa. Opremljen je z dvema zasonoma: voznikov z diagonalo 13,4 centimetra (5,3 palca) za upravljanje prek večfunkcijskega volana, na sredini armaturne plošče pa je glavni 30,5-centimetrski (12-palčni) zaslon na dotik, ki je namenjen navigaciji, telefoniranju, predvajanju medijev, upravljanju asistenčnih sistemov in nastavitvam vozila Volkswagen. Dodatno je bila z novo generacijo prilagojena in optimizirana struktura menijev, ki je zdaj preglednejša in lažja za uporabo.

Intervju z gospodom z Miho Glavašem, vodjem prodaje novih vozil Škoda pri Porsche Inter Auto

1. Katere ključne prednosti za kupce prinašajo trenutne akcije Volkswagen?

Trenutne akcije Volkswagen kupcem prinašajo številne ključne prednosti, ki omogočajo lažjo in ugodnejšo pot do sanjskega vozila. Ena izmed največjih prednosti je izjemno ugodno financiranje z VW BON, ki omogoča nižje mesečne obroke in prilagodljive pogoje odplačevanja, kar pomeni manj finančnih skrbi in več užitka na cesti. Z omejeno ponudbo vozil in časovno omejeno ponudbo imajo kupci zdaj idealno priložnost, da izkoristijo vse prednosti, ki jih prinaša nakup novega Volkswagna po ugodnejših pogojih. Akcija velja do 31. 3. 2025, zato je zdaj pravi trenutek, da ujamete priložnost in se podate na pot z vozilom prihodnosti.

2. Kaj zagotavlja nova posebna ponudba za modela Golf eHybrdi in Passat eHybrid?

Akcija za modela Golf eHybrid in Passat eHybrid ponuja izjemno priložnost za vse, ki želijo preiti na sodobno in trajnostno mobilnost. VW Golf eHybrid združuje učinkovit bencinski motor in električni pogon, kar zagotavlja dinamično vožnjo z dolgim električnim dosegom in možnostjo hitrega polnjenja. Na voljo je v bogato opremljeni izvedbi, ki vključuje napredno tehnologijo, digitalizirane funkcije in sodobne varnostne sisteme. VW Passat eHybrid ponuja popolno kombinacijo zmogljivosti in udobja za poslovne in družinske uporabnike. Z dolgim električnim dosegom omogoča vožnjo brez emisij na krajših razdaljah, hkrati pa ohranja vsestranskost in prostornost, značilno za Passat.

3. Kako nove tehnologije v Volkswagen vozilih, kot so asistenčni sistemi, pripomorejo k boljši vožnji?

Volkswagnovi asistenčni sistemi so zasnovani tako, da zaznavajo morebitne nevarnosti in pomagajo preprečevati nesreče. Sistem za avtomatsko zaviranje v sili (Front Assist) spremlja promet pred vozilom in v primeru nevarnosti samodejno zmanjša hitrost ali celo ustavi vozilo, da prepreči trk. Asistenca za ohranjanje voznega pasu (Lane Assist) pa skrbi, da vozilo ostane na svojem pasu in voznika nežno popravi, če zazna nenamerno zapuščanje pasu.

4. VW ID.3 Pure – ali predstavlja prihodnost električne mobilnosti?

VW ID.3 Pure z baterijo kapacitete 52 kilovatnih ur ponuja doseg do 388 kilometrov po WLTP, kar omogoča brezskrbno električno vožnjo na krajših in daljših poteh. Ta napredni električni model je zdaj na voljo že od 24.850 evrov ob izpolnjevanju pogojev VW BON financiranja in zavarovanja ter subvencije Borzen. ID.3 Pure prihaja s skrbno izbrano opremo, ki zagotavlja udobno in učinkovito vožnjo, obenem pa je na voljo tudi možnost odbitka DDV za pravne osebe. Akcija velja do 31. 3. 2025, število vozil je omejeno, predvideni dobavni rok pa je od pet do šest mesecev. Za več informacij in preverjanje razpoložljivosti se obrnite na prodajne svetovalce.

5. Katere novosti znamke Volkswagen lahko letos pričakujemo v Sloveniji?

Leto 2025 bo za znamko Volkswagen prineslo številne razburljive novosti, ki bodo postavile nove standarde na področju dizajna, tehnologije in trajnostne mobilnosti. Med najbolj pričakovanimi prihaja popolnoma novi VW T-Roc, ki bo navdušil z osveženim videzom, izboljšanimi voznimi lastnostmi in najsodobnejšimi digitalnimi rešitvami, ki bodo še bolj poenostavile in nadgradile uporabniško izkušnjo. Volkswagnova električna vozila: na področju električne mobilnosti bo Volkswagen še naprej širil svojo priljubljeno družino ID. Konec leta 2025 pričakujemo tudi prihod novega modela Volkswagen ID.2, ki bo postal dostopna vstopna točka v svet električne mobilnosti, zasnovan za mestno vožnjo in prilagojen potrebam sodobnih voznikov.

Kupujete rabljeno vozil Volkswagen?

Pri Porsche Inter Auto ponujajo bogato izbiro rabljenih vozil, vključno z rabljenimi vozili znamke Volkswagen, ki so skrbno pregledana in vzdrževana. Vsa rabljena vozila so preverjena glede na prevožene kilometre in tehnično stanje, kar zagotavlja brezskrbno vožnjo. Njihovi tehnični strokovnjaki opravijo temeljit pregled vseh vozil, vključno z vizualnim pregledom, preverjanjem karoserije in mehanskih komponent.

Preverite TOP ponudbo pri Porsche Inter Auto ZALOGA RABLJENA VOZIL SLOVENIJA: rabljena vozila

ELEKTRIČNA VOZILA VOLKSWAGEN V SLOVENIJI: Volkswagen električna vozila

Vas zanimajo Volkswagen vozila? Kontaktirajte Porsche Inter Auto:

Kontaktni center: 041 392 204

Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Poslovalnica Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Poslovalnica Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128a, 2000 Maribor

