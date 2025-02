Že čez nekaj tednov serijski? Japonci napovedujejo novega. #foto

Toyota je leta 2022 pokazala zelo vpadljiv koncept električnega avtomobila prihodnosti in serijski avtomobil na osnovi tega koncepta bodo očitno pokazali prihodnji mesec. Novi model bodo razkrili 11. marca, o njem pa za zdaj uradno še ni veliko znanega.

Koncept bZ compact je bil dolg 4,53 metra, širok 1,88 metra in visok 1,56 metra, postavili pa so ga na 21-palčna kolesa. Od obstoječega bZ4X je bil krajši za več kot 15 centimetrov.

Obstoječi bZ4X je več kot 15 centimetrov daljši od koncepta bZ compact. Foto: Gregor Pavšič Ime novega avtomobila za zdaj še ni znano. V preteklih mesecih so se pojavile napovedi, da bi lahko Toyota črtala dokaj neprepoznavno poimenovanje na osnovi kratice bZ (beyond zero).

Novi model se bo pri Toyoti uvrstil pod električni športni terenec bZ4X in nad model C-HR, ki je na voljo kot hibrid in priključni hibrid.

Za Japonce bo pomenil pomemben dodatek pri širjenju električne ponudbe in morda tudi novačenju strank drugih znamk. Vsaj pri bZ4X jim to ni najbolje uspelo. Poleg tega novega modela bodo letos pri Toyoti na ceste pripeljali še električnega urban cruiserja, ki je produkt skupnega razvoja s Suzukijem.

