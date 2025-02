Uradno: Volkswagen prvič pokazal novega malčka, na cestah bo čez dve leti #foto

Volkswagen je pokazal prvo fotografijo novega električnega malčka, ki ga napovedujejo za leto 2027 in naj bi predstavljal enega od prodajnih stebrov največjega evropskega proizvajalca avtomobilov.

Na včerajšnjem zboru delavcev v Wolfsburgu je Thomas Schäfer, izvršni direktor znamke Volkswagen, predstavil načrte za prihodnost osrednje znamke. Zaposleni so si lahko tudi prvič ogledali dizajn prihodnjega vstopnega modela znamke Volkswagen, ki bo stal okrog 20 tisoč evrov.

Mali električni volkswagen na ceste čez dve leti

Volkswagen bo koncept cenovno dostopnega malčka predstavil letos marca. Serijski avtomobil bodo razkrili leta 2027, ko načrtujejo tudi njegov prihod na ceste. Tak avtomobil bo neposredni tekmec novemu renault twingu, ki ga bodo izdelovali v Revozu. Volkswagen in Renault sta bila sprva celo v pogovorih, da bi električnega malčka razvila skupaj, toda naposled bosta izdelala vsak svoj avtomobil.

Koncept avtomobila uradno še nima imena, imenoval pa bi se lahko ID.1 ali celo ID.polo. Spadal bo pod model ID.2, ki bo imel izhodiščno ceno okrog 25 tisočakov in ga na cestah pričakujemo prihodnje leto.

Električni malček in ID.2 bosta med sedmimi novostmi, ki jih Volkswagen napoveduje do leta 2027.

Serijski avtomobil na osnovi koncepta ID.2all pričakujemo naslednje leto. Foto: Volkswagen

Thomas Shäffer, izvršni direktor Volkswagnove znamke Foto: Volkswagen

Direktor znamke Thomas Schäfer je na zboru delavcev poudaril, da Wolfsburg tudi v električni dobi ostaja srce znamke Volkswagen:

"Perspektiva za tovarno v Wolfsburgu je jasna. Z dogovorjeno selitvijo golfa v Mehiko bomo dobili prostor za sodobne tehnologije. V hali 54 se bodo uporabljali novi proizvodni postopki. Tam želimo proizvajati električnega naslednika golfa na novi platformi SSP, pa tudi volumenskega električnega T-Roca. Wolfsburg bo tako postal prestolnica našega novega, popolnoma električnega razreda kompaktnih vozil," je dejal Schäfer.

Volkswagen je od leta 2019 prodal 1,35 milijona avtomobilov električne družine ID. Lani so prodali 383 tisoč električnih avtomobilov, kar je za primerjavo še vedno več kot štirikrat manj od vodilne Tesle in kitajskega BYD. Volkswagnu je na ceste uspelo spraviti 500 tisoč ID.3, toda pravi prodajni velikoserijski potencial bo pripadel predvsem ID.2 in nato še trenutno zgolj v konceptni izvedbi znanemu električnemu malčku.