Uradni skici: Volkswagnov "veliki" adut prihodnosti #foto

Volkswagen bo v začetku marca v Düsseldorfu razkril koncept svojega najmanjšega električnega avtomobila. Koncept se bo imenoval ID.every1, s čimer želijo Nemci izpostaviti cenovno dostopnost tega malčka. To bo konkretna napoved serijskega modela, ki ga pričakujemo leta 2027 in se bo predvidoma imenoval ID.1. Tak volkswagen bo odgovor na podobne električne malčke, na primer novega renault twinga in bo v ponudbi sodil pod model ID.2 - ta na ceste predvidoma prihaja prihodnje leto.

Prvi uradni skici napovedujeta oblikovno drugačnost v primerjavi s konceptom ID.2all.

Predstavniki Volkswagna so skici objavili na omrežju Linkedln. Tehničnih podrobnosti za zdaj ni znanih, so pa določili izhodiščno ceno. Pri tem ne obljubljajo cene pod magično mejo 20 tisoč evrov, temveč ceno “okrog 20 tisoč evrov”.

Obujanje razreda mestnih malčkov?

Avtomobil bo okrog pet tisoč evrov cenejši od razred večjega ID.2 in bo tako za največjega evropskega proizvajalca predstavljal enega ključnih velikoserijskih avtomobilov. Cena okrog 20 tisočakov pomeni tudi cenovno enakost s trenutnimi bencinsko gnanimi (in solidno opremljenimi) mestnimi avtomobili, ki so razred večji (renault clio, volkswagen polo, škoda fabia). Še manjši avtomobili, kamor bo sodil volkswagen ID.1 in kjer so imeli Nemci v preteklosti že uspešen model up in e-up, pa so v Evropi že dolgo v trendu padanja prodaje. Bo prehod na elektriko in cenovna dostopnost povečala zanimanje za te avtomobile?

Foto: Volkswagen

Predhodna namiga za najmanjši Volkswagnov električni avtomobil:

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen