Razlogi, da lahko vaš avtomobil nenadoma zagori

Na slovenskih cestah so v zadnjem obdobju relativno pogosto zagoreli avtomobili. Med najpogostejšimi vzroki so visoke temperature, razlitje vnetljivih tekočin in električna napeljava. Zaradi vse bolj kompleksnih vozil je tudi možnosti za požar več.

Vzrokov za požar na vozilu je lahko zelo veliko. Trije dejavniki, ki skupaj omogočijo idealne razmere za požar na vozilu, so visoke temperature, vnetljive tekočine oziroma njihovo razlitje in elektrika, poudarja Jurij Kočar, vodja servisa pri AMZS.

Med temi dejavniki so lahko obrabljena in okvarjena električna napeljava, ki lahko povzroči preskok iskre ali pa se pregreva. Pri tovornih vozilih so lahko vzrok še zavorni sistemi. Zaradi velikih obremenitev se zavore pri tovornjakih namreč toliko bolj segrevajo. V določenih primerih celo do tako visokih temperatur, da okolica - na primer gume tovornjaka - zagori. Takih primerov je na avtocestah več predvsem poleti.

Idealen scenarij za požar: Razlita nafta z lesenim prahom

Pogonska sredstva (plinsko olje, zemeljski plin, bencin, dizelsko gorivo) so različno vnetljiva. V primeru razlitja je najbolj obstojno dizelsko gorivo, bencin pa hitro izhlapi. Če se nafta polije, obstane, in če se na njej nabere še prah, po možnosti lesen, so to "idealni" pogoji za nastanek požara.

Za najhitrejše ukrepanje bi bil lahko priročen avtomobilski ročni gasilni aparat. Ta v Sloveniji sicer še ni del obvezne avtomobilske opreme.

Predvsem v poletnih mesecih se na slovenskih avtocestah vžge tudi precej tovornjakov. Foto: Gregor Pavšič

"Ko avtomobil ugasnemo, ta še ne gre 'spat' …"

Osnovni preventivni ukrep za voznike bi bil redno pregledovanje in preventivno vzdrževanje avtomobilov. V njih je namreč vedno več sklopov, skozi katere teče gorivo. S tem pa se povečujejo možnosti, da kakšen sklop spusti - zaradi okvare ali pa zgolj zaradi dotrajanih tesnil. Podobno je tudi z električnimi komponentami, ki jih je vedno več in lahko požar povzročijo celo tedaj, ko avtomobil miruje.

"Ko dandanes ugasnemo vozilo, je namreč to še nekaj časa živo in 'ne gre spat'. Različni krmilniki še nekaj časa komunicirajo med sabo. Če eden od teh sklopov zataji, recimo pusti prižgano črpalko, grelec ali kaj podobnega, lahko to privede do pregrevanja in morebitnega vžiga. S tega vidika odsvetujemo nameščanje različnih cenenih električnih naprav sumljivega izvora. V določenih okoliščinah je namreč že pripomoček za prostoročno telefoniranje lahko krivec za požar, da o kakšnem dodatnem grelcu sedeža niti ne govorimo," razlaga Kočar.

Pri tem dodaja, da so lahko vzrok za požar tudi poškodbe, ki jih na električnem sistemu ali sistemu za dovod goriva povzročijo različne divje živali, predvsem glodavci.