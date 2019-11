Po kakovostne zimske pnevmatike na Petrol

Oglasno sporočilo

Medtem ko so letne pnevmatike odlična izbira za poletne dni, ko so ceste večinoma suhe, v hladnih zimskih dneh izgubijo večino lastnosti, ki jim zagotavljajo varnost na cesti. Zato je treba pozimi na vozila namestiti zimske, ki so posebej prilagojene za optimalno delovanje v zimskih razmerah.

Zimske pnevmatike se od letnih razlikujejo po sestavi, obliki in debelini profila. Ta je globlji in z več lamelami, zato lažje odvajajo vodo, sneg in plundro, zaradi večje vsebnosti kavčuka so bolj elastične, kombinacija vsega naštetega pa zagotavlja boljši oprijem na spolzki podlagi.

Če je profil vaših zimskih pnevmatik manjši od treh milimetrov, je zaradi varnosti zelo priporočljivo kupiti nove. Prodajnih mest je na pretek, a na Petrolu lahko izbirate med kakovostnimi pnevmatikami različnih blagovnih znamk za osebna, poltovorna, tovorna, terenska in vozila SUV.

Nakup lahko opravite na katerem koli Petrolovem bencinskem servisu, v spletni trgovini eShop ali v eni izmed Petrolovih servisnih delavnic TipStop Vianor. S Petrol klub plačilno kartico jih je mogoče kupiti tudi na deset obrokov, pri čemer so člani Petrol kluba pri nakupu kompleta štirih pnevmatik katere koli blagovne znamke deležni dodatne ugodnosti – brezplačnega zavarovanja pnevmatik in avtomobilske asistence ob poškodbi pnevmatik za dve leti.

Če razmišljate, da bi namesto zimskih pnevmatik kupili celoletne, ne bo odveč opozorilo, da s stališča varnosti to ni najbolj priporočljivo. Vsi dosedanji testi pnevmatik so namreč pokazali, da so tudi najboljše celoletne zgolj povprečne in se nikakor ne morejo primerjati z zimskimi.

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol d.o.o.