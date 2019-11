Boste gume shranili doma? To je pet nasvetov za vas.

Za ohranjenost in brezhibnost pnevmatik ima v veliko besede tudi pravilno shranjevanje le teh. Pomembno je kje jih shranimo, kako in kakšni pogoji so v prostoru. Tako je potrebno paziti na pravilno skladiščenje, prostor ne sme biti na prepihu, velike temperaturne razlike in hkrati visoke temperature niso koristne in pnevmatike morajo biti umaknjene s sončne svetlobe.

Čez nekaj dni bo treba na avtomobilih zamenjati letne pnevmatike z zimskimi. Vse bolj priljubljeno je shranjevanje letnih pnevmatik pri vulkanizerjih, ki imajo v svojih skladiščih primerno okolje za shranjevanje s pravo temperaturo in vlago. Tisti, ki pnevmatike hranijo doma, pa morajo upoštevati nekaj pomembnih dejstev, saj lahko z nepravilnim skladiščenjem pnevmatiki močno skrajšajo življenjsko dobo.

Foto: Gregor Jamnik

Najpomembnejše vprašanje: s platišči ali brez?

Pnevmatika je edini stik avtomobila s podlago, posledično tudi eden pomembnejših elementov za varno vožnjo. Le pnevmatika z dovolj profila, ki ni prestara in je pravilno vzdrževana, je primerna za vgradnjo v avtomobil. Če sta prvi dve stvari v praksi preprosto preverljivi in posledično tudi v največji meri tudi odločata, kdaj bo lastnik zamenjal pnevmatike, se mnogokrat zatakne pri shranjevanju pnevmatik. Veliko lastnikov letne in zimske pnevmatike shranjuje doma v kleti, lopi ali podstrehi.

Še preden izberemo primerno lokacijo, kjer bodo pnevmatike počivale čez zimo ali poletje, je treba določiti, kako bomo pnevmatike ''parkirali''. Vsekakor je razlika pri shranjevanju, če so pnevmatike na platiščih ali jih je treba ob menjavi na platišča šele natakniti. Pnevmatik brez platišč ne smemo nalagati drugo na drugo, niti jih ne smemo obesiti na kavlje. Postaviti jih je treba pokončno in jih vsake štiri tedne obrniti, da se pod lastno maso ne posedejo in ne pride do deformacije.

Pnevmatik na platiščih nikoli ne postavimo pokončno, saj zaradi višje mase kompleta pride še hitreje do deformacije pnevmatike. V tem primeru se pnevmatike lahko naložijo druga na drugo, če imate prosto steno, pa jih lahko obesite tudi na kavlje. Ampak tudi tako naložene pnevmatike s platišči bo treba vsak mesec prestaviti. Spodnjo prestaviti na vrh in obratno.

Foto: Gregor Jamnik

Prava zimska pnevmatika le z znakom snežinke



Zakonodaja glede obvezne zimske opreme je v Sloveniji dokaj preprosta. Od 15. novembra (oziroma že prej, če se sneg oprijemlje cestišča) morajo imeti avtomobili gume z oznako M+S oziroma letne gume v kombinaciji z dovolj velikimi verigami. Medtem so nekatere države v tak zakon pripisale, da za zimsko gumo velja le tista z oznako snežinke, v Sloveniji takih zahtev še ni.



Nemci so na primer že lani spremenili zakonodajo. V zimskih razmerah je dovoljena uporaba le gum z znakom snežinke. To velja za nove gume, stare zimske gume M+S pa bodo dovolili do leta 2024.



Znak snežinke se nahaja znotraj izrisa triglave gore, tega pa najdemo na bočnici zimske gume. Taka guma je posebej razvita za ustrezne vozne lastnosti na zasneženi cesti. Proizvajalci morajo za ta znak doseči določen minimalni standard kakovostnega oprijema na snegu, medtem ko to pri klasičnih gumah M+S ni potrebno.

Le pnevmatike s snežinko znotraj triglave gore so prave zimske gume, ki dosegajo minimalni standard kakovostnega oprijema na snegu. Foto: Nokian

Ni dovolj le pravilno skladiščenje

Prostor in način skladiščenja pnevmatik smo našli, a tukaj se zgodba ne zaključi. Še preden na pnevmatike pozabimo za štiri mesece, jih moramo z detergentom, vodo in krtačo umiti. S tem se bodo s pnevmatik odstranile smeti in zavorni prah, hkrati pa naj se očistijo tudi platišča. Iz profilov odstranimo vse manjše kamenčke, pred shrambo platišč ne zaščitimo s premazi ali čistili. Pnevmatike so izdelane, da so odporne proti različnim vremenskim vplivom, čistila pa kvečjemu skrajšajo življenjsko dobo pnevmatike.

V hladnem ali toplem zraku pnevmatike nikoli ne smejo biti shranjene na prepihu, tudi če so pokrite z zaščitno ponjavo. Idealen prostor je hladen, suh in le malenkostno zračen prostor, kjer ni sončne svetlobe. Idealen prostor je klet s stalno temperaturo in vlago, brez velikih oken. Če je v bližini radiator ali podoben vir toplote, je pnevmatike treba umakniti stran, najvišja temperatura prostora pa je do 35 stopinj Celzija. Prav tako so neprimeren prostor garaže ali lope, kjer je velik temperaturni razpon in visoka vlažnost.

Kaj se lahko zgodi s pnevmatikami, če jih hranimo v nepravilnem položaju? Torej imamo pnevmatike brez platišč in jih naložimo drugo na drugo oziroma s platišči in so shranjene štiri mesece v pokončnem položaju.



''Pravilno skladiščenje pnevmatik je zelo pomembno, nanj pa vpliva ogromno različnih faktorjev. Samo dejstvo, kako zložimo Najbolj pomemben del pnevmatik je tekalni del, zato mora vsak poskrbeti, da ne pride do deformacije tega dela pnevmatike.



Najbolj občutljivi del pnevmatike je profil kotalne površine. Zato pnevmatike, ki so montirane na platišča, shranjujejo eno na drugo. Tako ni teže platišč, ki bi pritiskala na profil kotalne površine pnevmatike. S tem se izognemo deformaciji profila, če pnevmatike dlje časa stojijo na mestu v enaki poziciji. To je sploh problematično, če je temperatura nizka. Lahko pride do manjših deformacij, ki bi potencialno lahko kasneje povzročale vibracije. Ampak to je malo verjetno, sploh pa bi to bilo kratkotrajno, dokler se pnevmatika spet ne zagreje in dobi prvotno obliko.



Če pnevmatike, ki so demontirane s platišč (torej samo pnevmatike kot take), shranimo eno na drugo, lahko to pri pnevmatikah, ki imajo obarvan tekst (bela, rdeča … itd.) povzroči razbarvanje teksta oziroma pobarvanje temnejšega dela. Ker so nasveti za shranjevanje generalni in morajo v splošnem upoštevati vse faktorje, je to najverjetneje edini dober razlog, zakaj tako shranjevati demontirane pnevmatike. Tu seveda govorimo o »domačem« shranjevanju pnevmatik (4 kosi). Ob večji količini pnevmatik, lahko namreč seveda pride tudi do deformacij tistih, ki so zložene najbolj spodaj.''



Zimske pnevmatike poleti, letne nikoli pozimi

Večina voznikov se ne zaveda dejstva, da se zimske gume v poletnih voznih razmerah obrabljajo približno 10-15 odstotkov hitreje kot pozimi. Še manj znan podatek pa je, da se letne pnevmatike v zimskih razmerah obrabljajo še bistveno hitreje, kar 20-25 odstotkov bolj v primerjavi s pravilno sezonsko rabo. Ko je globina profila manjša kot štiri milimetre, se lahko uporabi tudi za vožnjo poleti, vsekakor pa zaradi slabšega oprijema ni več primerna za uporabo v zimskem času.

Kot priporočajo strokovnjaki, se zimske gume najmanj obrabljajo, ko temperatura zraka pade pod sedem stopinj Celzija. Nova zimska pnevmatika potrebuje približno 300 kilometrov, da se pravilno ''uleže''.