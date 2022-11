Nova resničnost? Lidl v Franciji s tako novostjo. #foto

Trgovska središča bodo v prihodnje prav gotovo pomembna lokacija za polnjenje električnih avtomobilov. Pred njimi pričakujemo ustrezno kombinacijo polnilnic z izmeničnim in enosmernim tokom. Ustrezna polnilnica DC lahko avtomobilu med polurnim nakupovanjem doda med 100 in 200 kilometri dosega.

#TeslaMag #auto « Une première pour la grande distribution », Lidl dévoile son modèle de station de https://t.co/RBzRRuXFnk pic.twitter.com/t7TCSSYAeD — Tesla Mag (@MagazineTesla) November 21, 2022

Na prikaznem stolpu podatki o ceni elektrike in ne goriva

Lidl je v Franciji pokazal novo usmeritev, in sicer tako s polnilnimi mesti, kjer na visokih tablah namesto cen za bencin in dizel svetijo cene za posamezne tipe polnilnic, obenem pa so z lastno ponudbo polnilnic in odmikom od dogovora z velikimi ponudniki predstavili tudi zelo ugodno cenovno politiko.

Polnilnica blizu Lyona tako nudi moč polnjenja do 360 kilovatov, pri tem pa znaša cena za kilovatno uro elektrike (kWh) le 40 centov. Enaka je cena tudi za šibkejše priključke z močmi 108 in 90 kilovatov. Cena za polnjenje prek klasične polnilnice AC je 25 centov. Te cene so precej nižje kot na večini javnih polnilnic v Franciji in tudi občutno nižje, kot jih nudita tako Ionity kot Tesla.

Za uporabnike so poskrbeli tudi z nadstreški, na katerih so nameščene tudi sončne celice. Posebnih omejitev za uporabnike za zdaj vsaj v Franciji ni. Lastniki predvidevajo, da bodo vozniki, ki bodo tam polnili, tudi nakupovali.