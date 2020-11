Kakšen je električni potencial vaše hiše?

Prihodnost naj bo zelena in tudi bolj varčna. Da bo res tako, moramo poskrbeti že danes – s pametnimi in učinkovitim rešitvami. Ena od teh je nedvomno lastna sončna elektrarna, s katero si boste lahko zagotovili samooskrbo z električno energijo – doma ali v podjetju.

Misel na prihodnost je misel na čistejše okolje. S tem sta med drugim povezana tako e-mobilnost kot na splošno tudi boljša izraba obnovljivih virov energije. Ena od večjih sprememb, ki jo za boljši jutri lahko naredimo že danes, je samooskrba z električno energijo.

Na kakšen način lahko sami proizvedemo električno energijo, ki jo potrebujemo v svojem vsakdanjiku? Lastna sončna elektrarna je nedvomno prava rešitev, s katero si lahko priskrbite energijo iz obnovljivih virov, in to brezplačno. Poleg tega, da si tako znižujete račun za elektriko, sistem ne onesnažuje okolja, deluje tiho in potrebuje le minimalno vzdrževanje.

Vas zanima, koliko bi lahko prihranili in kdaj približno se vam bo naložba povrnila? Izračunajte električni potencial svoje hiše!

Kako deluje sončna elektrarna?

Sončna elektrarna pridobi energijo od sonca in jo pretvori v električno, ki jo lahko uporabite doma za vse električne naprave, za osvetljevanje doma, za delovanje toplotne črpalke in seveda za polnjenje vašega avtomobila.

Elektriko boste imeli vedno, kadar bo na voljo svetloba. Količina električne energije je seveda odvisna predvsem od intenzivnosti sončnega sevanja, ki mu je sistem izpostavljen. To pomeni, da bo ob zelo sončnem vremenu proizvedla več energije kot takrat, ko bodo nebo prekrivali oblaki. Ampak to ne pomeni, da na oblačen dan sončna elektrarna ne bo proizvajala električne energije, temveč bo le njena količina ustrezno manjša.

Poleg sončne elektrarne predlagamo še nakup hranilnika električne energije. Gre pravzaprav za baterijo (z vso potrebno krmilno elektroniko), v katero lahko začasno shranite vso čisto solarno električno energijo, ki jo proizvede fotovoltaični sistem, ali energijo iz omrežja in jo uporabite takrat, ko je vaša poraba večja od trenutne zmogljivosti sončne elektrarne.

Postavite si lastno sončno elektrarno Sončne elektrarne so preprost, čist in, če se zadeve lotite prav, tudi cenovno ugoden način zagotavljanja energije. Da bo res vse narejeno tako, kot mora biti, se povežite s strokovnjaki, ki vas bodo vodili vse od ideje do sončne elektrarne, priključene v omrežje. Ne samo za gospodinjstva, za električno elektrarno se odloči tudi vedno več podjetij, ki tako poskrbijo tudi za nižje mesečne stroške. Kako močno sončno elektrarno potrebujete? Preverite in izračunajte električni potencial svoje hiše.

Porsche Slovenija z znamko MOON zagotavlja celovito ponudbo električnih avtomobilov in polnilne infrastrukture.

Glavne prednosti nakupa sončne elektrarne so: samostojno električno napajanje,

trajnost proizvodnja električne energije brez izpustov CO2,

dolga življenjska doba,

zanesljiva naložba v prihodnost. Izračunajte prihranke! Prihranki, ki bi jih lahko imeli s prehodom na elektriko in z lastno sončno elektrarno, so izjemni. Preverite.

V domači garaži ali v vašem poslovnem objektu - s polnilno postajo MOON se bo vaš električni avtomobil napolnil hitreje.

Korak bliže e-mobilnosti

Lastna sončna elektrarna je nedvomno prvi korak k popolni elektrifikaciji našega življenja. Ne samo, da bomo lahko doma še bolj brezskrbno upravljali električne aparate, z njo bomo lahko sklenili še zelo pomemben člen v tej verigi. Poskrbeli bomo za hitro in brezplačno polnjenje svojega električnega avtomobila.

Spoznajte MOON – celovite rešitve za za e-mobilnost

MOON je ponudnik sistemov za pridobivanje in shranjevanje električne energije ter polnilnih sistemov za električna vozila.

Električna energija, pridobljena iz lastne sončne elektrarne, in polnilna postaja sta najcenejša rešitev za polnjenje e-vozila. Polnjenje na polnilni postaji ali stebru je bistveno hitrejše kot na gospodinjski vtičnici.

Sistemi so primerni za uporabo doma, v podjetjih, skupnostih ali na javnih parkiriščih. Uporaba polnilne postaje je preprosta, varna in učinkovita. Energijo skoraj v celoti odda avtomobilu, zato prihranite čas in denar.

Hranilnik energije se podnevi polni s fotovoltaično energijo, ki jo ponoči uporabljate. V njem lahko shranite tudi cenejšo električno energijo iz javnega omrežja in jo uporabljate v času, ko je dražja.

Z mobilnim polnilnim sistemom Moon 2 Go ga lahko kjerkoli priklopite na štiri standardne vtičnice, tudi gospodinjske.

Z vstopom v svet e-mobilnosti ne boste spremenili le svojega vsakdana, ampak boste prispevali tudi k širšim spremembam.

Porsche Slovenija s podznamko MOON ponuja svojim zasebnim in poslovnim strankam celovito ponudbo električnih avtomobilov in polnilne infrastrukture ter tako omogoča vse rešitve za vrhunsko e-mobilnost na enem mestu.

Njihovi strokovnjaki vam bodo pomagali, da boste vstopili v svet e-mobilnosti, vam svetovali, kako do sončne elektrarne, ki se poda vašim zahtevam in možnostim, ter vas vodili tudi skozi postopek za pridobivanje vse dokumentacije, tudi tiste za pridobivanje subvencije iz Ekoslada.

MOON je rešitev na enem mestu: od vira energije do brezskrbne in svobodne e-mobilnosti,