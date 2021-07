Kako izbrati električni skiro?

Na cestah, kolesarskih stezah in v mestnih središčih je moč zaslediti vedno več električnih skirojev. Ti uporabnikom omogočajo drugačno vozno izkušnjo in več fleksibilnosti. Kdor sledi sodobnim trendom, bo slej ko prej razmislil tudi o nakupu električnega skiroja.

Zeleno prevozno sredstvo, s katerim učinkovito premagujemo tudi večje razdalje. Foto: Getty Images

Električni skiroji so ultimativno urbano prevozno sredstvo, veliko pozornosti pa so deležni tudi zato, ker nam pomagajo zmanjševati negativen vpliv na okolje zaradi izpustov toplogrednih plinov. Pripomorejo tudi k zmanjševanju prometa v mestnih središčih in so idealna rešitev, ko je treba poiskati parkirno mesto za svoje vozilo, saj ne zavzamejo veliko prostora.

Poleg naštetega pa nam tudi pomagajo premagovati razdalje, ki bi jih sicer opravili z avtomobilom ali pa s kolesom, a si ne želimo prevelikega naprezanja – na primer pri prevozu na delo ali šolo, ko na cilj ne želimo prispeti povsem prepoteni. So majhni in zložljivi in jih lahko odnesemo s seboj, ko se pripeljemo na cilj. Z enim polnjenjem večinoma lahko prevozimo tudi dobrih 25 kilometrov.

Nakup mikro mobilnega prevoznega sredstva

Električni skiro izbiramo glede na njegov doseg, hitrost, velikost koles, težo.

Preden se odločimo za nakup električnega skiroja, moramo vedeti, za kakšen namen ga bomo uporabljali: za prevoz na delo, za zabavo, za cestno vožnjo ali makadam ali za uganjanje vragolij na "pump trackih".

Za vožnjo na delo naj ima skiro večje, napihljive gume, da bomo lahko udobno prišli do cilja. Problem pri napihljivih gumah je, da se hitreje obrabijo kot polne gume. Obstajajo tudi skiroji z gumami za robustne terene in skiroji s sprednjo napihljivo in zadnjo polno gumo. Napihljive gume zamenjamo pri približno 3.000 prevoženih kilometrih.

Zmogljivost električnega motorja znaša od 200 do 500 kW, zadnji so primernejši za tiste uporabnike, ki nameravajo premagovati daljše razdalje in morebitne klance. Doseg skiroja je odvisen tudi od moči baterije, zato za razdalje nad 40 kilometrov izberimo skiro z močnejšo baterijo, na primer 26 Ah, ki bo zadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike.

Pred nakupom preverimo, kakšen zavorni sistem ima električni skuter, na zadnjem blatniku ali na ročaju krmila, in preizkusimo, kaj nam bolj ustreza.

Ker bomo električni skiro verjetno večkrat tudi nesli s seboj v pisarno, garažo, stanovanje, moramo vedeti, da zmogljivejši motorji pomenijo večjo težo okvirja. Skiroji dosegajo težo od 12 do približno 36 kilogramov.

Pomembno pa je tudi pravilno vzdrževanje našega mikro jeklenega konjička. Z rednim čiščenjem z vlažno krpo in preverjanjem vseh vijakov ter drugih elementov nam bo skiro služil kar nekaj let. Pred prvim polnjenjem skiro za osem ur priključimo na napajanje, sicer pa ga polnimo sproti in baterijo čim manjkrat izpraznimo do konca. Pozimi, ko pa bomo skiro za dlje časa pospravili v garažo, ga vsakih nekaj mesecev delno izpraznimo in nato za približno pol ure priključimo na napajanje. S tem bomo poskrbeli za daljšo življenjsko dobo baterije.

Poskrbimo tudi za redno servisiranje, preverjanje stanja zavor in ravni tlaka v napihljivih gumah, ki naj znaša približno 3,5 bara. Primeren tlak v gumah poskrbi za optimalno porabo električne energije.

Ne pozabimo na varnost pri vožnji Z električnim skirojem se lahko vozimo po kolesarski stezi ali ob desnem robu smernega vozišča v naselju. Hitrost vožnje prilagodimo razmeram v prometu in okolici. Pozorni moramo biti na pešce in mlajše udeležence v prometu. Paziti moramo tudi pri prečkanju ceste in na križiščih vedno nakazati smer z rokami.

Skiroji in druga prevozna sredstva

"Električna kolesa in električni skiroji pomenijo nevarnost, ker se hkrati pojavljajo na istih površinah kot druga prevozna sredstva – navadna kolesa, skiroji in pešci. Imajo različne hitrosti, kar je lahko težava, saj z električnimi skiroji dosegamo kar velike hitrosti. Druga težava so ovire na površinah – poškodbe cestišča in robniki, kjer se lahko uporabniki poškodujejo," je povedal inštruktor varne vožnje pri AMZS Tomaž Farčnik in dodal, da je priporočljiva uporaba čelade.

Med vožnjo s skirojem moramo zato pozorno opazovati promet in predvidevati dejanja drugih udeležencev v prometu. Tudi pri hitrosti 25 kilometrov na uro, kolikor je dovoljena hitrost, se namreč lahko ob trku poškodujete ali pa poškodujete drugo osebo. Tudi telefoni, slušalke, glasba in enoročna vožnja niso za na električni skiro.

"Preden se prvič odpravimo na vožnjo s svojim novim e-skirojem, ga malce preizkusimo: kako hitro se ustavi in kako sploh deluje ter ali so nameščena svetlobna telesa, ta dodatno namestimo, če jih ni," še svetuje Tomaž Farčnik.