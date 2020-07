Električni skiroji: modna muha ali prvi zametki prihodnosti?

V zadnjih dveh letih smo v mestih priča prav posebnemu fenomenu – poplavi električnih skirojev. In čeprav je vožnja z njimi praktična in hitra, so marsikatera pravila postavili na glavo. Kako so mesta pripravljena na takšno električno invazijo?

Foto: Bojan Puhek Kaj se dogaja z urbano mobilnostjo? Kakšna je kultura voznikov električnih skirojev in kako se pravila vožnje pravzaprav spreminjajo z naglo hitrostjo predvsem glede na novosti, ki jih prinašajo nova prevozna sredstva, smo se pogovarjali z Andrejem Brglezom, strokovnjakom za varno vožnjo.

Andrej Brglez je sociolog, publicist, raziskovalec in direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo. Ves čas je vpet v promet, v mobilnost prihodnosti in ne nazadnje tudi v kulturo mobilnosti na naših cestah.

In čeprav je testiral nešteto število vozil, je pri urbani mobilnosti načelen: največkrat sede na kolo, motor, pa tudi na kolo in skiro, ki pri njem ostajata analogna.

Različne države po svetu se s tem novim fenomenom spoprijemajo drugače – od prepovedi do omejevanja hitrosti in določitve obvezne opreme. Ponekod se z njimi lahko vozijo po pločnikih, drugod po cesti ali kolesarski stezi.

V Sloveniji zakonodaje, ki bi urejala promet električnih skirojev, še ni, predlog novele pa predvideva, da se bo z njimi dovoljeno voziti po kolesarskih stezah in tam, kjer teh ni, bo uporabnik lahko z njimi peljal tudi po cesti. V tem vmesnem času je še toliko pomembneje, da smo obzirni in se pri vožnji prilagodimo vsem preostalim udeležencem, predvsem tistim, ki so počasnejši od nas.

Pravilo je preprosto: hitrejši naj pazijo na počasnejše. Foto: Bojan Puhek

"Električni skiroji so tipična modna muha, ki ni prva, ki je presenetila zakonodajo," poudarja Andrej Brglez. Zakonodaja se namreč vedno spreminja, zato v tem vmesnem času, nastopimo mi in naša zdrava pamet. "Ni ga zakona, ki bi to lahko uredil med nami, kot to lahko naredimo sami. In pravilo je samo eno in veljati bi moralo začeti že danes in do popolnoma avtomatizirane mobilnosti v mestih: jaz pazim nate in upam, da ti paziš name," potem bo površin dovolj in tudi varnost bo dovolj visoka.

"Harmonijo v prometu bomo dosegli samo tako, da bomo začeli med svojim gibanjem v prometu paziti tako nase kot tudi na vse preostale soudeležence."

Posebna previdnost bo nujna na območjih za pešce, kjer bo hitrost treba prilagoditi le-tem. Foto: Bojan Puhek

"Sodobna urbana mobilnost v velikih mestih je postala eno veliko vozlišče različnih srečevanj različnih prevoznih sredstev in se nam zdi, da živimo v nekem zelo posebnem času, ko bo jutri teh sredstev, s katerimi se bomo premikali, še veliko več. In res je tako. Živimo v posebnem času, ampak v resnici ne dosti drugačnem, kot so živeli pred dobrimi 100 leti. Leta 1900 so bili na ulici pešci in konjska oprema. Deset let kasneje je konjsko opremo zamenjal avto in potem še vse, kar je prišlo z njim skupaj," jasno oriše spremembe, ki se pravzaprav ves čas dogajajo v prometu, Andrej Brglez, ki je pri tem jasen: niso skiroji tisti, ki so promet na naših ulicah postavili na glavo. Tisti, ki vozijo skiroje, tisti so jih.

"Je pa res, da je skiro ena taka naprava, ki dela iz nas pravzaprav kar neke tatove, zato ker vabi k temu, da delamo prekrške, da smuknemo tam, kjer se ne sme, da gremo malo hitreje, da gremo mimo pešcev tam, kjer je mogoče tvegano." Ampak, opozarja Brglez, vse je v rokah tistega, ki prevozno sredstvo upravlja.

Preberite še: Nasveti za varno sobivanje na pločniku

vsak udeleženec v prometu mora paziti nas in hkrati tudi na ostale. bistvo je v harmoničnem sobivanju. Foto: Bojan Puhek

Zakaj nastajajo nesreče?

Tudi statistike temu potrjujejo. Po podatkih policije so najpogostejši vzroki za prometne nesreče, v katerih so udeleženi vozniki električnih skirojev, predvsem neupoštevanje pravil o prednosti, neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje.

Po podatkih policije je bilo letos v prometnih nesrečah udeleženih 15 uporabnikov e-skirojev, od katerih je bilo 10 povzročiteljev. V teh nesrečah se jih je 11 lahko telesno poškodovalo.

"Kultura seveda je upoštevanje prometnih predpisov in vseh drugih, a še bolj kot to je to, kako se obnašamo do drugih." Foto: Bojan Puhek

In ko govorimo o kulturi voznikov skirojev, je Andrej Brglez jasen: "Ne vem, kakšna je pa kultura tistih, ki vozijo električna kolesa, tistih, ki vozijo avtomobile, žensk v srednjih letih, moških, ki vozijo športne avtomobile? Ko govorimo o tem, kaj kultura v prometu je, vendarle zajamemo še nekoliko širšo definicijo. Promet iz nas pravzaprav res potegne neko obnašanje, ki ni nujno, da ga sicer v naših odnosih sicer prakticiramo. Ugotovljeno je, da se v avtu obnašamo drugače, zato ker se počutimo nekoliko bolj varno, ker smo ujeti v varni kabini in potem na primer izražamo agresivnost do drugih, če nas motijo."

Zato je kultura v prometu po mnenju Andreja Brgleza jasna in ni definirana zgolj s pravili in zakonodajo. "Kultura seveda je upoštevanje prometnih predpisov in vseh drugih, a še bolj kot to je to, kako se obnašamo do drugih."

Težava pri nespametni vožnji z električnimi skiroji se skriva še drugje, dodaja Brglez, v slepem sledenju vsem novostim. "Električni skiroji so modna muha in urbani človek mora pokazati, da sledi sodobnim trendom in da ima tisto, kar danes moraš imeti. In zato nanj stopajo tudi tisti, ki v resnici niso dovolj fizično pripravljeni, nimajo dovolj dobrih reakcijskih časov, kar pa je za upravljanje takega prevoznega sredstva pravzaprav potrebno."

Foto: Bojan Puhek

In čeprav je električni skiro na prvi pogled idealno prevozno sredstvo po mestu, saj je hitro dinamično in praktično, pa ne smemo pozabiti na njegove ključne pasti, opozarja Brglez: "Električni skiroji imajo majhna kolesa, relativno slabe zavore, pogosto zelo slabo vzmetenje. Vse to hitro pripelje do padcev, zdrsov, do zasuka krmila, poškodbe prsnega koša. Seveda padci poškodujejo glavo, zato je čelada minimalni standard, ki ga moramo imeti."

Foto: Bojan Puhek V prvi vrsti je pomembno, da hitrost svoje vožnje prilagodite razmeram v prometu in okolici. Čeprav vaše novo električno prevozno sredstvo omogoča hitro vožnjo tudi do 25 kilometrov na uro, ni treba, da izkoristite ves njegov hitrostni potencial. Ker je vožnja po mestu polna (ne)predvidljivih pasti, morate biti obzirni do drugih in hkrati upoštevati tudi lastno varnost. Vozite zmerno in ne prehitevajte z vseh smeri. Zavedajte se, da je vaša električna vožnja tiha, zato se lahko hitro zgodi, da vas pešec ali kolesar preslišita. Čeprav zakon tega ne določa, velja nekakšno nepisano pravilo, da skiroji spadajo bolj na kolesarsko stezo. To pomeni, da bi morali upoštevati tudi vsa pravila, ki veljajo za vožnjo s kolesom. Priporočljivo je torej, da ste v mestu pozorni predvsem na pešce in mlajše udeležence v prometu. Bodite pazljivi pri prečkanju ceste in na križiščih nakažite svojo smer z rokami (tako kot to velja za kolesarje).

Foto: Bojan Puhek

In kakšna mobilnost nas čaka v prihodnosti?

"Poštena, enakopravna za vse. Taka, da bi bila v večji meri tudi brezplačna," razmišlja Brglez, ki pri tem pogleda tudi v prihodnost: "Za prihodnost že danes vemo, da bo slonela na elektrifikaciji, na deljeni mobilnosti in na zbiranju in upravljanju podatkov. In tukaj je pravzaprav električni skiro za nas, ki se ukvarjamo z raziskovanjem sodobne mobilnosti, ponudil en super vpogled v delček te prihodnosti."