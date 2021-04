Vreme: čez dan se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija #video

Po večini države smo se zbudili v jasno jutro, a sredi dneva in popoldne se bodo vrnili oblaki s krajevnimi plohami. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Dopoldne bo oblačnost naraščala in že okoli poldneva se bodo začele pojavljati krajevne plohe, predvsem na vzhodu države. Zapihal bo jugozahodni veter. Toplo bo, dnevne temperature se bodo dvignile vse tja do 18 stopinj Celzija, so napovedali vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Popoldanske plohe tudi ob koncu tedna

Jutri bo v zahodni Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, drugod bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju do 9, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo po večini sončno, v petek popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha.