V Cityparku od jutri odprte prodajalne z otroškim tekstilom in obutvijo

V največjem nakupovalnem središču v Sloveniji Citypark , ki ga upravlja SES European Shopping Centers, se z jutrišnjim dnem ponovno odpirajo specializirane prodajalne z otroškim programom. Med drugim so to trgovine Bambini , Okaidi in OVS Kids . To velja skladno s sprostitvenimi ukrepi vlade. V otroških trgovinah boste našli pestro izbiro kolekcij za najmlajše in šolarje.

Citypark obratuje od ponedeljka do sobote od 8.00 do 20.30. V največjem nakupovalnem središču v Sloveniji so odprte številne trgovine. Prav tako tudi prodajalne, v katerih se izvaja "Click&Collect" oz. osebni prevzem nakupa prek spleta, in gostinski lokali za osebni prevzem in/ali dostavo. Aktualen seznam odprtih trgovin in delovnih časov je dostopen na www.citypark.si.

V prodajalnah v Cityparku lahko koristite tudi darilne bone Desetak, ki jih lahko naročite prek spleta. V vseh SES nakupovalnih središčih veljajo kar pet let.

V Cityparku v tem času na prvo mesto postavljajo varnost in zagotavljanje ukrepov za zdravje obiskovalcev. Ves čas skrbijo za visoke higienske standarde, tako glede razkuževanja, nošenja mask kot tudi varnostne razdalje. Citypark je kot največje nakupovalno središče izredno veliko, zato je dovolj prostora za obiskovalce in za upoštevanje varnostne razdalje. Nedavno je prejel tudi certifikat s strani TÜV AUSTRIA za najvišje higienske standarde.

Nakupovalno središče Citypark, ki letos praznuje 19. rojstni dan, je z več kot 120 trgovinami in lokali največje nakupovalno središče v Sloveniji. Ponuja najprestižnejše blagovne znamke, zagotavlja najvišjo kakovost storitev in postavlja modne trende. V letu 2019 ga je obiskalo več kot 9 milijonov ljudi, zanje so pripravili približno 250 dogodkov. Citypark je eno od petih nakupovalnih središč, ki jih v Sloveniji upravlja družba SES Center Management. Več informacij na www.citypark.si.

