Avtor:
N. V.

Petek,
6. 2. 2026,
7.35

57 minut

Žan Serčič

Žan Serčič je spet samski

N. V.

Žan Serčič | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Glasbenik Žan Serčič bo letošnje valentinovo praznoval delovno, za kar ima verjetno več razlogov, eden pa je ta, da je znova samski.

Če smo Žana Serčiča še lani uvrstili na seznam znanih Slovencev, ki bodo valentinovo praznovali sveže zaljubljeni, bo letošnji dan zaljubljenih zanj drugačen. Po poročanju revije Suzy je namreč 30-letni Štajerec spet samski.

Valentinovo bo zanj delovno

Zadnje leto je preživel v družbi svetlolaske, s katero sta se pogosto pojavljala v javnosti, a svoje zveze nista obešala na velik zvon. Zdaj pa naj bi se po poročanju Suzy ta zveza končala, Žan Serčič pa bo na valentinovo samski – a ne sam, pripravlja namreč veliki koncert v Ljubljani, na katerem bo predstavil nov album.

