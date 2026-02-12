Letošnje valentinovo, ki ga vsako leto praznujemo 14. februarja, bo za nekatere znane obraze še posebej magično. Številni znani Slovenci so se namreč v preteklem letu sveže zaljubili, zato bo prihajajoči praznik zaljubljencev zanje prvi v novem razmerju. To med drugim velja za voditelja Boštjana Romiha, predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, voditeljico Katarino Braniselj, podjetnika Damiana Merlaka in pevko Iris Ošlaj.

Poglejte, kdo vse je na letošnje valentinovo sveže zaljubljen:

Boštjan Romih in Nina Pečar

Da je priljubljeni voditelj Boštjan Romih po ločitvi znova zaljubljen, je julija lani poročala revija Lady. Čeprav je še nekaj mesecev prej zatrjeval, da je samski, so ga takrat na portoroški plaži ujeli v družbi priznane violinistke Nine Pečar. Govorice o razmerju sta potrdila septembra ob premieri Romihove predstave Pasja komedija, ko se mu je Pečar, ki je od njega mlajša 15 let, pridružila na odru, izmenjala pa sta si tudi poljub.

Nina Pečar in Boštjan Romih svojega razmerja ne skrivata več. Foto: Mediaspeed

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan

Govorice, da je v zvezi s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, je primorski glasbenik Bor Zuljan potrdil aprila. Za revijo Suzy je pojasnil, da je bil njun odnos sprva le posloven, zbližala pa sta se šele nekaj mesecev po tem, "ko sem zaradi določenih dogodkov v svojem zasebnem življenju sprejel nekatere težje odločitve". Le mesec kasneje se je par skupaj pojavil na državni proslavi ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne, ko so bile vanju uprte vse oči, od takrat pa se redno udeležujeta javnih dogodkov ter o svojem razmerju odkrito govorita.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan sta po ločitvi od svojih partnerjev znova našla srečo v ljubezni. Foto: STA

Katarina Braniselj

Sveže zaljubljena je tudi novinarka in televizijska voditeljica s Planet TV Katarina Braniselj. Svojega novega partnerja Jožeta Škufco je javnosti predstavila novembra, kot je povedala, pa sta se spoznala med okrevanjem po hudi prometni nesreči, ko jo je med kolesarjenjem zbil voznik avtomobila. Oba sta strastna kolesarja, ljubezen med njima pa se je rodila po sprva le profesionalnem odnosu, saj je bil Škufca njen sogovornik v enem od prispevkov za TV Slovenija, kjer je bila zaposlena prej. Po tem se nista videla in slišala dalj časa, vse do njene nesreče, ko ji je zaželel hitro okrevanje in začela sta klepetati.

Damian Merlak

Srečen kot že dolgo ne naj bi bil tudi eden najbogatejših Slovencev Damian Merlak. Da je zaljubljen, je julija poročala revija Lady. Poletne mesece je preživljal v družbi svetlolaske Tine Rakuš, podjetnice in soustanoviteljice priljubljenega lokala v Ljubljani Tink Superfood. To so potrdile tudi fotografije, ki so takrat zaokrožile na družbenih omrežjih.

Damian Merlak naj bi letošnje valentinovo preživljal v dvoje. Foto: STA

Iris Ošlaj

Poletni meseci so srečo v ljubezni prinesli tudi slovenski pevki Iris Ošlaj, ki deluje kot samostojna izvajalka in v zasedbi Sopranos. Partnerja Roka je spoznala na znani aplikaciji za zmenke Tinder, že ob prvem srečanju pa je v njem prepoznala vse, kar si je v zadnjih letih želela zase. "Bilo nama je namenjeno, da greva na Tinder hkrati in se tam najdeva," je pred kratkim povedala za revijo Lady in dodala, da čeprav je njuna zveza še zelo sveža, sta skupaj ustvarila že ogromno lepih trenutkov.

Po razhodu naj bi ponovno srečo v ljubezni našla tudi Matevž Šalehar – Hamo in Tara Zupančič, dokaj sveži pa sta še razmerji televizijske voditeljice Manje Stević, ki se je pred dvema letoma ločila, ter pevke Danijele Burjan - Burjane, katere srce je ogrel hrvaški pevec Jerko Fabić iz glasbene skupine Barabe.

Prvo valentinovo za zaročene in poročene pare

Ker so v preteklem letu številni pari v svojih razmerjih stopili korak dlje ter se zaročili ali poročili, smo preverili še, kateri znani Slovenci bodo valentinovo tokrat prvič praznovali v novih vlogah. Kot zaročenca bosta prihajajoči praznik zaljubljencev tako prvič obeležila radijska voditelja, ki sta tudi sodelavca na Radiu Antena, Jaka Peterka in Kaja Kovačič. Zaročni prstan so si v letu 2025 nadele tudi pevka July Jones, televizijska voditeljica in novinarka Valentina Plaskan ter vplivnica Katarina Benček, pred svojima izbrankama pa sta pokleknila smučar Miha Hrobat in nogometaš Timi Max Elšnik.

Med tistimi, ki bodo praznik prvič obeležili kot zakonci, pa sta radijska voditeljica in vremenarka Jana Morelj in Marko Vidmar, televizijska voditeljica Ljubica Mlinar in njen partner Jure Pešec, režiser Peter Bratuša in scenaristka Špela Levičnik Oblak, Gašper Repina in Tia Vlahovič, hči glasbenika Mikija Vlahoviča, nekdanja tekmovalca Exatlona Teo Čeh in Pina Umek, radijca z Vala 202 Maruša Kerec in Gašper Andrinek, nekdanja žena Primoža Peterke Renata Bohinc in glasbenik Bine Zorko, pevec Rusko Richie in nekdanja misica Stančka Šukalo, komik Vid Valič in Valentina Zajtl, tekmovalca šova Super par Silvo Bezjak in Melita Biserkova, osebni trener Jan Kovačič in pilates inštruktorica Maja Papež ter glasbenik Jan Plestenjak in nekdanja teniška igralka Tadeja Majerič. S svojimi ženami bodo praznovali tudi kitarist ansambla Modrijani Peter Oset, član skupine Poskočni muzikanti Martin Juhart, televizijski voditelj in športni komentator Dani Bavec, pevec Božidar Wolfand - Wolf, športni novinar David Stropnik, mlajši sin Nuše Derenda in podjetnik Franc Jager.

Nekaj svežih zakoncev je tudi v slovenski politiki, to sta premier Robert Golob in Tina Gaber ter poslanka Gibanja Svobode Lucija Tacer, pa tudi med športniki. Poročili so se nogometaš Jaka Bijol in njegova partnerka Neža Strmčnik, kolesar Jan Tratnik z izbranko Uršo Ferjančič ter rokometaš Nik Henigman in Eva Cerar, sicer hči nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja.

Novi pari tudi med tujimi zvezdniki

Več svežih zaljubljencev najdemo tudi med tujimi zvezdniki. Po ločitvi leta 2024 je britanska pevka Ellie Goulding ponovno srečo v ljubezni našla z deset let mlajšim igralcem Beaujem Minniearjem, s katerim pričakuje tudi prvega skupnega otroka. Bistveno starejšega partnerja – 25 let – je našla nemška smučarska zvezdnica Maria Höfl-Riesch, ki se je zaljubila v Johanna Schrempfa. Zelo sveža je tudi ljubezen hrvaške pevke Maje Šuput in nekdanjega sanjskega moškega Šimeta Eleza, enega izmed najbogatejših Hrvatov Mateja Rimca in Barbare Kotarski, alpskega smučarja Lucasa Pinheiro Braathena, nekdanjega člana skupine One Direction Louisa Tomlinsona ter ameriškega športnega zvezdnika Tigra Woodsa in Vanesse Trump.

S svojimi novimi izbranci bodo letošnje valentinovo prvič praznovali še igralci Channing Tatum, Jennifer Aniston, Elizabeth Hurley in Jessica Alba, pevka Katy Perry, ki je omrežila nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja, ter nekdanji nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger. Ta se je po ločitvi od nekdanje srbske teniške igralke Ane Ivanović preselil na Majorko, kjer živi s svojo novo partnerko.

