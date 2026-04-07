Torek, 7. 4. 2026, 12.18
Mrtvi v streljanju pred izraelskim konzulatom v Turčiji #video
V današnjem streljanju v bližini izraelskega konzulata v Instanbulu so umrli trije ljudje, dva policista sta ranjena, poroča turška državna radiotelevizija.
Več podrobnosti trenutno še ni znanih.
Preiskava incidenta je v teku, je sporočil turški minister za pravosodje in že imenoval tri tožilce, ki bodo vodili preiskavo.
Po navedbah neimenovanega vira v Turčiji trenutno ni izraelskih diplomatov niti na konzulatu v Istanbulu niti na veleposlaništvu v Ankari.
Več sledi ...