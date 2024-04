Za 44-letno voditeljico Katjo Jevšek je bila pot do materinstva dolga, saj se je z dolgoletnim partnerjem za naraščaj trudila kar sedem let. Včeraj, 1. aprila, na dan norcev oziroma norčavosti, se je znana voditeljica znova vrnila pred televizijske kamere in ob tem povedala, da je svoje vrnitve vesela.

"Ne, ni prvi april, naša čudovita Katja Jevšek je po porodniški spet nazaj! S svojim prihodom je presenetila praznično ekipo oddaje 24 ur, ki je za vas tudi nocoj pripravila najbolj gledano informativno oddajo. Kakšno vreme je napovedala ob svoji vrnitvi? No, čeprav je trenutno zunaj bolj kislo, naša Katja s seboj vedno nosi sonce," so priljubljeno voditeljico na družbenih omrežjih pozdravili njeni sodelavci.

Nad njeno vrnitvijo so bili več kot očitno navdušeni tudi gledalci in gledalke, ki so ji v komentarjih namenili tople besede.

