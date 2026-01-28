Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Violeta Tomić spregovorila o nasilju in zlorabah, ki jih je doživljala v otroštvu

Violeta Tomić | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomić je predstavila avtobiografijo Ubogaj mamo in ne pozabi očeta, v kateri je prvič spregovorila o svoji življenjski poti, zaznamovani z nasiljem, molkom in kasnejšimi notranjimi boji.

Violeta Tomić je v knjigi Ubogaj mamo in ne pozabi očeta prepletla zlorabo, alkoholizem, nasilje očeta in njegovo smrt, odnos z materjo, odraščanje in nosečnost, pa tudi poklic v gledališču in okrevanje. Ob predstavitvi avtobiografije je poudarila, da ta ni nastala iz potrebe po pomilovanju, temveč kot spodbuda tistim, ki se znajdejo v stiski.

"Kadar močno boli, ponavadi posežemo po tabletah, delu, alkoholu ali drogi. Takrat bolečina popusti, a se že naslednji dan vrne še močnejša, še bolj rušilna. Torej to ni rešitev," je po poročanju STA zapisala v knjigi. Rešitev je po njenih besedah v tem, da bolečino prepoznamo, jo sprejmemo in si neštetokrat povemo, da nismo slabi ljudje, čeprav so se nam zgodile slabe stvari.

Knjigo je napisala kot spodbudo tistim, ki se znajdejo v stiski. | Foto: Mediaspeed Knjigo je napisala kot spodbudo tistim, ki se znajdejo v stiski. Foto: Mediaspeed

Pisanje knjige je bilo zanjo podobno umiranju, je dejala, ob tem pa spomnila na svoje prve stike z nasiljem, ko je bila stara tri leta. Svoje odrešenje, kot je povedala, je našla v gledališču. Igra, s katero se je seznanila pri devetih letih, je bila zanjo pravo življenje in strast. "Postala sem obsedena z njo in to me je rešilo."

Kot je povedala, je ljudje nikoli niso razumeli. Vedno si je nadela masko močne ženske, da bi tako odvrnila mogoče napadalce, tudi osvajalce, nikoli se ni smehljala, saj ni hotela biti všečna, večinoma je bila sama, v tišini in samoti. Ob vprašanju mnogih, zakaj svoje zgodbe ni delila prej, je odvrnila, da moraš imeti precej trdo kožo, preden se lahko spoprimeš s svojo najglobljo temo.

Violeta Tomić o diagnozi raka: Zaradi ljudi, ki me imajo radi, se bom borila
