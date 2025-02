Umrl je hollywoodski scenarist in producent Roberto Orci. Star je bil 51 let. Njegov menedžer Mike De Trana je za Los Angeles Times potrdil, da je Orci v torek umrl zaradi ledvične bolezni na svojem domu v Los Angelesu.

V Mehiki rojeni Orci je svojo kariero začel v poznih 90. letih minulega stoletja kot scenarist in soproducent epizod serije Herkules: Legendarna potovanja (1995) in Xena: Princesa bojevnica (1995). Pred dolgoletnim ustvarjalnim sodelovanjem z režiserjem in scenaristom Alexom Kurtzmanom pri več visokoproračunskih franšizah, vključno s Transformerji, Misijo nemogoče in filmskimi Zvezdnimi stezami z letnicami 2009, 2013 in 2016, je kot scenarist in izvršni producent sodeloval še pri vohunski seriji Alias (2001) J. J. Abramsa.

Orci je bil vizionarski pripovedovalec z "brezmejnim srcem in čudovito dušo," je v izjavi za ameriške medije ob smrti dejal njegov brat J. R. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je dodal, da je bil Orci poleg tega, da je posedoval ustvarjalne talente, sočuten prijatelj, ki je bil pripravljen pomagati tudi popolnemu neznancu, v njegovem domu pa so prostor našli tudi najbolj spregledani mladički iz zavetišča.