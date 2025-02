Umrla je Roberta Flack, pevka pesmi Killing Me Softly

Poslovila se je ameriška pevka Roberta Flack. Vplivna zvezdnica pop in R&B glasbe je v zadnjih letih izgubila sposobnost petja zaradi ALS, ki so ji jo diagnosticirali leta 2022. Umrla je mirno v krogu družine, so v sporočilu za javnost zapisali njeni družinski člani.

Roberta Flack je bila klasično izobražena pevka in pianistka, večjih uspehov pa ni dosegla vse do leta 1972, ko je Clint Eastwood njeno izvedbo pesmi The First Time Ever I Saw Your Face uporabil v svojem režiserskem prvencu Play Misty for Me.

S skladbo je zasedla vrhove lestvic, nato pa izdala še večjo uspešnico – Killing Me Softly With His Song. Za obe skladbi je dobila grammyja za posnetek leta ter postala prva izvajalka, ki je to nagrado prejela dve leti zapored.