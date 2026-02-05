Ujeli enega od napadalcev na hišo Zdravka Čolića, drugi je na begu

Eden od moških, ki sta na domovanje pevca Zdravka Čolića vrgla bombo, je v priporu, drugega še vedno iščejo.

Beograjskim policistom in pripadnikom varnostno-obveščevalne službe je po poročanju srbskih medijev uspelo izslediti napadalca, ki sta v torek zjutraj na vilo Zdravka Čolića v beograjski soseski Dedinje vrgla ročno bombo. Enega od njiju, 33-letnega S. M., so prijeli, drugi je še vedno na begu, a policija pozna njegovo identiteto, poroča srbski medij Telegraf.

Kaj je bil motiv za napad?

Medtem pa je motiv za napad še vedno zavit v tančico skrivnosti. Čolić namreč velja za enega najbolj priljubljenih, pa tudi najbolj nekonfliktnih glasbenikov s področja nekdanje Jugoslavije, zato ni jasno, ali je bil cilj napadalcev zastraševanje, vandalizem ali pa gre za kakšen resnejši spor, za katerega javnost še ne ve, poroča Telegraf.

