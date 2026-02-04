Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
4. 2. 2026,
11.22

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
bomba Zdravko Čolić

Sreda, 4. 2. 2026, 11.22

3 minute

Kamera ujela napadalca na vilo Zdravka Čolića

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Znanih je več podrobnosti o napadu na domovanje pevca Zdravka Čolića v Beogradu. Napadalca sta bila dva, obraza sta imela zakrita.

Varnostne kamere, nameščene na vili Zdravka Čolića v beograjski soseski Dedinje, so posnele trenutek, ko sta neznana moška v torek ob 5. uri zjutraj na pevčevo domovanje vrgla ročno bombo, poroča srbski medij Telegraf.

Bomba, ki sta jo zamaskirana moška zalučala proti vhodu v vilo, je eksplodirala na terasi pri vhodnih vratih, poroča Telegraf in dodaja, da so posnetki varnostnih kamer glavna sled, ki jo ima višje javno tožilstvo pri iskanju napadalcev. S pomočjo posnetkov ju skušajo identificirati, ob tem pa preverjajo podatke mobilnih baznih postaj in okoliških varnostnih kamer, da bi ugotovili, ali sta imela napadalca še kakšne sodelavce.

Poškodbe tudi na sosednjih zgradbah

V eksploziji ni bil ranjen nihče, so pa drobci eksplodirane bombe poškodovali fasado in v bližini parkirane avtomobile, zaradi udarne sile eksplozije so popokala okna, poškodovana so tudi kovinska vhodna vrata.

Eksplozija bombe je poškodovala tudi sosednji zgradbi, v eni od njiju živi nekdanji Čolićev menedžer Adis Gojak. V srbskih medijih so se v torek pojavila namigovanja, da je bil on prava tarča napada in da sta napadalca bombo pomotoma vrgla k Čolićevi hiši.

Zdravko Čolić
Trendi Na hišo Zdravka Čolića vrgli bombo. Zdaj se je oglasil tudi Čolić. #video
bomba Zdravko Čolić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.