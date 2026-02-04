Kamera ujela napadalca na vilo Zdravka Čolića

Znanih je več podrobnosti o napadu na domovanje pevca Zdravka Čolića v Beogradu. Napadalca sta bila dva, obraza sta imela zakrita.

Varnostne kamere, nameščene na vili Zdravka Čolića v beograjski soseski Dedinje, so posnele trenutek, ko sta neznana moška v torek ob 5. uri zjutraj na pevčevo domovanje vrgla ročno bombo, poroča srbski medij Telegraf.

Bomba, ki sta jo zamaskirana moška zalučala proti vhodu v vilo, je eksplodirala na terasi pri vhodnih vratih, poroča Telegraf in dodaja, da so posnetki varnostnih kamer glavna sled, ki jo ima višje javno tožilstvo pri iskanju napadalcev. S pomočjo posnetkov ju skušajo identificirati, ob tem pa preverjajo podatke mobilnih baznih postaj in okoliških varnostnih kamer, da bi ugotovili, ali sta imela napadalca še kakšne sodelavce.

Poškodbe tudi na sosednjih zgradbah

V eksploziji ni bil ranjen nihče, so pa drobci eksplodirane bombe poškodovali fasado in v bližini parkirane avtomobile, zaradi udarne sile eksplozije so popokala okna, poškodovana so tudi kovinska vhodna vrata.

Eksplozija bombe je poškodovala tudi sosednji zgradbi, v eni od njiju živi nekdanji Čolićev menedžer Adis Gojak. V srbskih medijih so se v torek pojavila namigovanja, da je bil on prava tarča napada in da sta napadalca bombo pomotoma vrgla k Čolićevi hiši.