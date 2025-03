Igralec Stephen Fry je gostoval v pogovorni oddaji na televiziji ITV in se z voditeljem Jonathanom Rossom razgovoril o svojem 30 let mlajšem možu Elliottu Spencerju. Januarja letos sta praznovala deset let zakona, a se večinoma zadržujeta stran od oči javnosti, skupaj ju niso fotografirali že šest let.

Spencer in Fry leta 2015 na teniškem turnirju v Wimbledonu Foto: Guliverimage

67-letni Fry, ki je pred kratkim postal voditelj britanske različice kviza Jeopardy, je skozi anekdoto razkril, kako s 37-letnim možem, s katerim živita v Los Angelesu, preživljata vsakdan. "Nekoč sem nekemu agentu povedal, da z Elliottom ne hodiva na hollywoodske zabave, ampak zgodaj večerjava, gledava kviz Jeopardy in greva spat," je dejal, "kmalu zatem me je ta agent poklical, da mi ponujajo voditeljsko mesto britanskega Jeopardyja."

Leta 2018 sta bila gosta na poroki angleške princese Eugenie. Foto: Guliverimage

Fry in Spencer sta se spoznala leta 2012 in poročila tri leta pozneje. Zdaj je legendarni igralec zatrdil, da je šlo za ljubezen na prvi pogled: "Spoznala sva se pri prijateljih in takoj sem vedel, da je to nekdo, s katerim hočem preživeti preostanek svojega življenja."