Šokantna izpoved Priscille Presley: ko ga je zapustila, jo je Elvis posilil

Nekdanja žena Elvisa Presleyja je v novi knjižni biografiji razkrila skrivnosti iz svojega družinskega življenja. Med drugim trdi, da ji je kralj rock'n'rolla predlagal splav, ko je bila noseča z njuno hčerko, in jo prisilil v spolni odnos, ko ga je zapustila.

Priscilla Presley, nekdanja žena Elvisa Presleyja, je izdala knjižno biografijo z naslovom Softly, As I Leave You, v kateri je razkrila vrsto šokantnih podrobnosti iz svoje preteklosti.

Presleyja je spoznala leta 1959, ko je imela le 14 let, on pa 24. Poročila sta se osem let pozneje in po le nekaj tednih je ugotovila, da je noseča. "Po poroki sva končno lahko bila odkrito skupaj, bila sem tako vznemirjena. A ko sem zanosila že na poročno noč, so se te sanje razblinile. Z Elvisom nisva bila pripravljena na starševstvo," njene besede v novi knjigi povzemajo ameriški mediji.

Priscilla in Elvis Presley sta se poročila 1. maja 1967, ko je ona imela 21, on pa 32 let. Foto: Guliverimage

"Več tednov sva tiho premlevala, kaj naju čaka. V najbolj temačnem obdobju sem razmišljala tudi o tem, kaj bi bilo, če bi imela kakšno nesrečo in splavila. Zaradi teh misli sem se počutila tako krivo," je zapisala Priscilla Presley, "potem pa me je Elvis nekega dne pogledal in vprašal, ali hočem narediti splav. Rekel je, da bi me podprl pri vsaki odločitvi. Te besede so me streznile in v solzah sem rekla, da tega ne moreva storiti, ker je to najin otrok."

Njuna hči Lisa Marie Presley se je rodila 1. februarja 1968, točno devet mesecev po poroki, in po besedah Priscille sta se z Elvisom "takoj brezupno zaljubila vanjo". A njun zakon ni trajal dolgo. Ko je imela njuna hči štiri leta, je Priscilla Elvisa zapustila, potem ko se je zapletla s svojim učiteljem karateja. Kot trdi v knjigi, jo je Elvis, ko je izvedel za afero, prisilil v spolni odnos, "kakršnega naj bi po njegovem mnenju imela z učiteljem karateja. Tako mi je zapustil nesrečen spomin na najino zadnjo spolno intimnost".

Elvis in Priscilla s hčerko Liso Marie, ki se je rodila točno devet mesecev po njuni poroki. Foto: Guliverimage

Velik del svoje knjižne biografije je Priscilla Presley posvetila hčerki Lisi Marie, ki je bila po njenih besedah "trmasta kot njen oče". Ta je umrl, ko je imela Lisa Marie le devet let, in izguba jo je po Priscillinih besedah zlomila. Lisa Marie je imela vse življenje turbulentne odnose z moškimi, štirikrat se je poročila in ločila ter imela štiri otroke: hčerko Riley in sina Benjamina iz prvega zakona z glasbenikom Dannyjem Keoughom ter dvojčici iz četrtega zakona z Michaelom Lockwoodom. Poročena je bila še z igralcem Nicolasom Cageem ter popzvezdnikom Michaelom Jacksonom.

Po rojstvu dvojčic leta 2008 se je zasvojila z opiati, leta 2023 pa je umrla zaradi srčnega zastoja, ki ga je povzročila črevesna obstrukcija.