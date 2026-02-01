Cori Broadus, edina hči slavnega raperja Snoop Dogga, je na svojih družbenih omrežjih sporočila, da je pri desetih mesecih umrla njena hči, ki se je februarja lani rodila kot nedonošen dojenček. "V ponedeljek sem izgubila ljubezen svojega življenja. Moja Codi," je zapisala ob fotografiji, ki jo je delila s svojimi sledilci.

Tragično novico je z delitvijo več fotografij potrdil tudi njen zaročenec Wayne Deuce in zapisal: "Odkar si me zapustila, sem tako žalosten. Ampak vem, da si odšla v miru. Očka te bo imel vedno rad. Moja punčka."

Rodila v šestem mesecu nosečnosti

26-letna Cori Broadus je edina hči in najmlajši otrok slavnega raperja Snoop Dogga in njegove žene Shante Broadus. Da se je njena hči rodila tri mesece prekmalu kot nedonošenček, je na družbenih omrežjih sporočila februarja lani. "Princesa je na svet prišla pri šestih mesecih," je zapisala ob njenem rojstvu in dodala črno-belo fotografijo dekličine nogice.

In dodala: "Jokala sem in jokala, primerjala in primerjala, krivila sem se, da ji nisem mogla dati vsega, kar je potrebovala. Ampak ne glede na vse mi Bog vedno pokaže, da sem njegov otrok! Dojenčica je na svet prišla v 25. tednu nosečnosti in je popolna. Hvala Bog, da si me ne glede na ovire, ki so mi bile ves čas postavljene, pripeljal tako daleč."

