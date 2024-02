Miro Cerar se je po daljšem času v javnosti spet pojavil v družbi partnerke #foto

60-letni pravnik ter nekdanji premier in minister Miro Cerar se je v družbi dolgoletne partnerke Mojce Stropnik nedavno pojavil na družabno-kulturnem dogodku v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju, kjer so se končali 32. Dnevi komedije.

Leta 2019 je Cerar potrdil, da je s partnerko Stropnik tretjič postal oče. Kot kaže, sta s Stropnikovo uživala tudi na tokratni kulturni prireditvi, kjer so ju po daljšem času spet skupaj ujeli v fotografski objektiv. Par je bil videti nasmejan.

Odvetnica Mojca Stropnik in profesor Miro Cerar, nekdanji predsednik vlade, sta na dogodku v družbi prijateljev očitno uživala. Foto: Mediaspeed

Cerar in Stropnikova si delita skoraj petletno deklico

Imata skoraj petletno deklico Majo, ki je njun edini skupni otrok, Cerar pa ima še hčerko Evo in sina Miho. Z osemnajst let mlajšo partnerko se sicer poznata že vrsto let, saj je Stropnikova kot svetovalka delala v njegovem kabinetu, spoznala pa sta se, ko je bila Stropnikova na fakulteti še študentka. Leta 2017, tri leta po tem, ko mu je Stropnikova kot pravniška pripravnica pomagala pri ustanavljanju stranke SMC, sta uradno postala par.

Cerar je sicer v aktivno politiko z ustanovitvijo stranke SMC vstopil leta 2014 in bil tudi premier, kasneje pa je bil v vladi Marjana Šarca vse do prenehanja vlade njen podpredsednik in zunanji minister. Kmalu je Cerar kot častni predsednik izstopil iz stranke SMC in vrnil poslanski mandat.

Na prireditvi izbrali žlahtne komedijante leta

Nagrajenci po presoji strokovne žirije na 32. Dnevih komedije so postali: Polona Juh kot žlahtna komedijantka, Branko Šturbej kot žlahtni komedijant, Nina Ramšak Marković kot žlahtna režiserka in žlahtna komedija Paradiž v izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Občinstvo je za svojo žlahtno komedijo prav tako izbralo uprizoritev Paradiž v izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča Celje.