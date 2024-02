Legendarni igralec končal razmerje s 54 let mlajšim partnerjem

Igralec Ian McKellen, najbolj znan po vlogi Gandalfa v seriji filmov Gospodar prstanov, je po enem letu končal razmerje s 54 let mlajšim partnerjem, igralcem Oscarjem Conlonom-Morreyjem, poroča Daily Mail.

Par se je spoznal decembra leta 2022 med pripravami na gledališko igro, v kateri je 84-letni Ian McKellen igral mamo, 30-letni Oscar Conlon-Morrey pa sina. Hitro po tem sta se zaljubila in postala par. Na silvestrovo je Conlon-Morrey na svojem družbenem omrežju X zapisal, da je našel ljubezen svojega življenja.

Njegovi prijatelji dvomijo, da se bo igralec kdaj ustalil

Po enem letu zveze sta igralca razmerje končala, so za Daily Mail potrdili viri blizu para. McKellenovi prijatelji so ves čas dvomili, da se bo legendarni igralec kdaj ustalil. "McKellen že 20 let ni imel fanta. Noče, da moški živi v njegovem domu. Takoj ko se zaljubi, se z njimi skrega," je dejal eden od njegovih tesnih prijateljev.

Igralec, najbolj znan po vlogi Gandalfa v seriji filmov Gospodar prstanov, je o svoji spolni usmerjenosti prvič spregovoril leta 1988. Takrat je povedal, da se mu je življenje, potem ko je razkril, da je homoseksualec, spremenilo na bolje.

Ian McKellen je zaslovel z vlogo Gandalfa v seriji filmov Gospodar prstanov. Foto: Guliverimage

