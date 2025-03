Priljubljena slovenska serija Skrita v raju se je vrnila in gledalci trenutno lahko spremljate drugo sezono, ki prinaša veliko zapletov in nepričakovanih preobratov. V tokratnem Spotkastu je Eva Cimbola gostila priljubljeno radijsko in televizijsko voditeljico ter igralko Melani Mekicar, ki v seriji igra Nino.

Zanimivo je, da za razliko od drugih igralcev Melani redno spremlja drugo sezono, saj pravi, da je od snemanja minilo že toliko časa, da z veseljem pogleda, kako kaj izpade in kako je odigrala kakšen prizor. Definitivno je tudi njej serija prinesla še več prepoznavnosti, čeprav smo jo lahko spremljali že prej na televiziji in radiu. "Včasih pozabim, da smo mi igralci, ki nastopamo v seriji, marsikomu vzgled in da marsikomu tudi jaz predstavljam tistega človeka, ki ga radi spremljajo ali pa so celo njegovi oboževalci."

Le tri vrste od Timothéeja Chalameta

Ona ima namreč takšne občutke, ko pogovor nanese na priljubljeno pevko Taylor Swift ali pa na glavnega igralca v filmu o Bobu Dylanu. Timothée Chalamet se je namreč skupaj s svojo izbranko Kylie Jenner udeležil 75. mednarodnega festivala Berlinale, tam pa je bila tudi naša igralka Melani, ki pravi, da se je morala večkrat uščipniti, da se je zavedala, da je tam na povabilo znamke Armani Beuty. V pogovoru tokratnega Spotkasta je opisala, kako se je sploh začelo to sodelovanje in na kakšen način sodeluje s priznanimi znamkami.

Melani Mekicar je pri 25 letih uspešna voditeljica in igralka. Foto: Jan Lukanović

Prekmurščine se je moral naučiti tudi njen partner

Melani Mekicar se je pri štirih letih z družino preselila v Ljubljano, zgodnje otroštvo pa je preživljala v Prekmurju, kamor še vedno zelo rada zahaja. "Zelo rada se spominjam časov, ko sem vse počitnice preživljala v Prekmurju pri babicah. To so bili časi, ko je bilo v ulici veliko otrok, vsi smo bili približno enake starosti in smo bili velikokrat pri nas v peskovniku v senci pod staro češnjo. Res imam čudovite spomine."

Doma s svojo družino še vedno guči in tudi njen partner Marko, s katerim sta skupaj že nekaj let, "že razume vse in že celo z mojo babico guči". "On vedno pravi, da mu ni preostalo drugega, kot da se je naučil, saj je bil prvo leto na naših skupinskih druženjih kar izgubljen, ker nas ni popolnoma nič razumel."

Melani je v Spotkastu spregovorila tudi o svojem partnerju, s katerim sta skupaj več kot šest let. Foto: Jan Lukanović

V odnosu se moraš vsak dan odločiti, da se boš trudil

S partnerjem sta skupaj več kot šest let in ne glede na to, da sta oba še mlada, se zavedata, kako pomembno je, da se za odnos trudiš. Poudarja, da se moraš vsak dan znova odločiti, da se boš trudil, pomembno pa je še, da tudi kasneje v zrelih letih ne pozabiš na komunikacijo. "Midva recimo opravljava zelo različne poklice. Jaz sem v službi vedno med ljudmi in veliko govorim, medtem ko je on bolj kot ne sam. To pa pomeni, da ko pride domov, njemu morda bolj ugaja druženje kot meni. Marsikje je lahko to razlog za razhajanje ali pa nesoglasja, ampak mislim, da je treba s komunikacijo najti kompromis in zlato sredino."

Glede na njeno zgodnje vstajanje, trenutno je del jutranjega programa na radiu Center, je med tednom priložnosti za večerna druženja nekoliko manj. Priznava tudi, da jo je večkrat strah, da bi zjutraj preslišala budilko – to se ji je enkrat že zgodilo, a ji je k sreči v studio še uspelo priti pravočasno.

"Glede na moje posnetke so mislili, da nisem resna," je Melani opisala prvi vtis, ki ga je imela o njej ekipa oddaje V petek zvečer. Foto: Jan Lukanović

Do voditeljske vloge prek intervjuja z rožo

V Spotkastu je opisala tudi, kako se je začelo sodelovanje z Blažem Švabom v oddaji V petek zvečer. Spominjala se je, da je morala doma posneti intervju in ker ji je bilo preveč nerodno, da bi intervjuvala člane družine, se je odločila, da bo pogovor naredila kar sama s sabo. Na omenjeni posnetek je dobila nekaj popravkov, in ker ni želela snemati še enkrat sama s sabo, je intervju posnela kar z rožo. Po dveh tednih, ko je na vse skupaj že malo pozabila, pa je dobila klic, naj pride na preizkušnjo še v živo. Tam sta z Blažem odvodila en del napovedi in odločili so se zanjo. V smehu dodaja: "Blaž mi je rekel, da so glede na moje posnetke mislili, da se zafrkavam in da nisem resna, ampak očitno sem jih kljub temu prepričala (smeh, op. p.)."

Prizadelo jo je, da je nekatere ljudi narobe ocenila

Ob koncu je spregovorila tudi o tem, kako pomemben je šesti čut, delila pa je tudi nekaj nasvetov za mlada dekleta. Melani se namreč čez vzpone in padce vedno prebija s pogovori s svojimi domačimi, torej družino in partnerjem. Priznava, da kadar ni v službi, je zelo rada tudi sama – ali doma s knjigo v rokah ali pa v naravi. Zadnja stvar, ki jo je prizadela, je dogajanje v svetu. Ob volitvah v ZDA je bila šokirana, ko je videla, kakšne vrednote imajo ljudje, ki so ji bili do takrat všeč. "Ko sem videla, kako razmišljajo, me je prizadelo, da nekoga narobe ocenim. Takrat se počutim neumno, da sem imela o nekom drugačno mnenje."

Melani lahko te dni gledamo v novi sezoni serije Skrito v raju. Foto: Jan Lukanović

Ampak načeloma se po padcih hitro pobere. "Ravno zdaj sem mislila, da bom začela nov projekt, ki sem se ga že zelo veselila, a so mi sporočili, da nisem izbrana. Moram priznati, da sem bila v tistem trenutku zelo razočarana, ampak se hitro poberem in si rečem, da očitno nisem bila prava. Pustim sledi kakšen dan za 'žalovanje' in grem naprej. In čez nekaj dni sem dobila vabilo za filmski festival – tako je vedno. Ko se nekje nekaj podre, se pokaže nekaj drugega."

Pri premagovanju treme upošteva nasvet Miše Molk

Velikokrat ji v življenju pomaga tudi to, da je samozavestna, da se zaveda svoje vrednosti. Ne govori nujno o videzu, ampak na splošno o samozavesti. Čeprav ima pred prvo napovedjo v studiu ali na odru tremo, ta izgine, ko začne govoriti. Zelo dober nasvet za premagovanje treme je dobila od legendarne prve dame televizije Miše Molk. Kaj ji je svetovala, poslušajte v tokratnem Spotkastu.