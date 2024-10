Tako imenovana kraljica gospodinjstva in hišnih opravil Martha Stewart je v napovedniku za prihajajoči dokumentarni film na Netflixu razkrila, da je prevarala svojega nekdanjega moža Andrewa, s katerim je bila poročena skoraj 30 let.

Konec oktobra na Netflix prihaja dokumentarni film Martha, ki opisuje zgodbo podjetnice in pisateljice Marthe Stewart, ki jo v ZDA poznajo kot kraljico hišnih opravil. Poleg priročnikov, lastne revije in televizijskega šova je tudi avtorica številnih knjižnih uspešnic.

Poglejte napovednik:

Za afero ni nikoli izvedel

V napovedniku je razkrila šokantno novico, da je na začetku njunega razmerja prevarala svojega nekdanjega moža Andrewa, s katerim sta bila poročena med letoma 1961 in 1990. Na vprašanje producenta, ki jo je spraševal o aferi, je 83-letnica odgovorila: "Ja, ampak mislim, da Andy ni nikoli izvedel za to." Po ločitvi je sicer obdržala njegov priimek, skupaj pa imata 59-letno hčerko Alexis.

Kot je povedala, je bila ločitev zanjo grozna, "saj sem bila prva v družini, ki sem to storila". "To, da po ločitvi nikoli nisva govorila, pa je še bolj boleče," je priznala. Po ločitvi od nekdanjega moža je bila nekaj časa v zvezi z igralcem Anthonyjem Hopkinsom, a je zvezo z njim prekinila, saj je imela po ogledu filma Ko jagenjčki obmolknejo ves čas v mislih njegovo grozljivo vlogo kanibala. Zatem je bila 15 let v zvezi s tehnološkim milijarderjem Charlesom Simonyijem, s katerim sta se razšla leta 2008.

Čeprav je od takrat niso povezovali z nikomer, iskanju ljubezni ne nasprotuje. "Poznam veliko primernih moških," je lansko leto povedala v intervjuju za E! News, a pojasnila: "Mislim, da si želijo žensko, ki bo skrbela zanje. A nisem v takšnem položaju, saj še vedno preveč delam."

Martha Stewart admits to cheating on husband in bombshell confessionhttps://t.co/sTSgl8lXDi pic.twitter.com/1T3lDvZRe1 — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) October 11, 2024

Pet mesecev za zapahi

Film opisuje tudi čas, ko je pet mesecev preživela v zaporu. Spoznana je bila za krivo zarote in oviranja pravosodja v zvezi s prodajo delnic.

Ko je leta 1999 ustanovila podjetje Martha Stewart Living Omnimedia, je bilo njeno premoženje ocenjeno na 1,9 milijarde dolarjev (1,74 milijarde evrov). Med vrhuncem kariere se je znašla tudi na Forbesovem seznamu najbogatejših in najmočnejših poslovnih voditeljev na svetu, danes pa ima pod palcem 400 milijonov dolarjev (366 milijonov evrov).

Preberite tudi: