Italijanske počitnice: zakonca Obama na eni največjih jaht na svetu

Nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo in njegovo ženo Michelle so opazili v mondenem italijanskem letovišču Portofinu, kjer dopustujeta na razkošni jahti režiserja Stevena Spielberga.

Barack in Michelle Obama sta si za konec poletja privoščila oddih v italijanskem letovišču Portofino, tja ju je na svojo jahto povabil ameriški režiser Steven Spielberg.

Na Spielbergovo 109-metrsko jahto Seven Seas, vredno več kot 200 milijonov evrov, je pretekli konec tedna prva prispela Michelle Obama, njen mož je ob okrepljenih varnostnih ukrepih prispel nekaj ur pozneje.

Čeprav sta prispela ločeno, so ju pozneje opazili, kako se skupaj zabavata na palubi, kjer sta sproščeno obedovala z gostiteljem Spielbergom in njegovo ženo Kate Capshaw.

Foto: Guliverimage

S skupnim oddihom sta zakonca Obama še enkrat zavrnila govorice, da v njunem zakonu škriplje. Na vse glasnejše govorice, da se ločujeta, sta skupaj odgovorila julija v podkastu IMO, ki ga Michelle snema s svojim bratom Craigom Robinsonom. Takrat je Michelle Obama dejala: "Niti v enem trenutku nisem pomislila, da bi nad najinim zakonom dvignila roke. Seveda so bila težka obdobja, a tudi obilica zabave in pustolovščin. Zaradi človeka, s katerim sem poročena, sem postala boljša oseba."