Diddyja bodo iz zapora izpustili prej

Kontroverzni raper bo služenje zaporne kazni končal prej, kot je bilo sprva določeno.

Sean Combs, bolj znan kot Diddy, bo na prostosti vsaj mesec in pol prej, kot so mu dosodili. Raper je trenutno v postopku pritožbe na 50-mesečno zaporno kazen, ki so mu jo izrekli oktobra lani, že zdaj pa so mu kazen skrajšali, domnevno zaradi sodelovanja v rehabilitacijskem programu za odvisnike. Datum njegove izpustitve na prostost je po novem 25. april 2028, poroča Page Six.

"Combs aktivno sodeluje v zaporniškem programu za odvisnike in vse od začetka svoj proces rehabilitacije jemlje zelo resno. Zelo je zavzet, osredotoča se na svojo rast in pozitivne spremembe," je ob raperjevem vstopu v rehabilitacijski program dejal njegov predstavnik.

Skica s sojenja Combsu Foto: Reuters

Combsu sicer tokrat niso prvič spremenili dolžine zaporne kazni, novembra lani so mu jo podaljšali za mesec dni, potem ko je prekršil več zaporniških pravil.

Zaporno kazen, ki so mu jo dosodili zaradi prevažanja oseb čez meje zveznih držav za prostitucijo, prestaja v zaporu Fort Dix v zvezni državi New Jersey.