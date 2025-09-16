Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
16. 9. 2025,
8.45

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
goljufija Calvin Harris

Torek, 16. 9. 2025, 8.45

1 ura, 3 minute

Calvinu Harrisu je finančni svetovalec ukradel skoraj 20 milijonov evrov

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Calvin Harris | Calvin Harris velja za najbogatejšega didžeja na svetu, njegovo premoženje ocenjujejo na več kot 250 milijonov evrov. | Foto Guliverimage

Calvin Harris velja za najbogatejšega didžeja na svetu, njegovo premoženje ocenjujejo na več kot 250 milijonov evrov.

Foto: Guliverimage

Glasbeni zvezdnik svojega finančnega svetovalca, ki je zanj delal kar 13 let, obtožuje, da mu je z nepremičninsko prevaro odsvojil ogromen znesek.

Slavni škotski didžej in glasbeni producent Calvin Harris je sprožil sodni pregon proti Thomasu St. Johnu, svojemu nekdanjemu finančnemu svetovalcu, ki ga obtožuje, da ga je sistematično izkoriščal in mu ukradel 22,5 milijona dolarjev (19,1 milijona evrov), poroča Variety.

St. John, ki je za Harrisa kot finančni svetovalec delal od leta 2012 do aprila letos, je z več neimenovanimi osebami leta 2020 zagnal nepremičninski projekt, v okviru katerega naj bi v Hollywoodu zgradil obsežno kulturno središče za glasbenike in druge ustvarjalce.

Calvin Harris je v nepremičninski projekt svojega finančnega svetovalca vložil skoraj 20 milijonov evrov, zdaj pa ni ne denarja ne nepremičnin. | Foto: Guliverimage Calvin Harris je v nepremičninski projekt svojega finančnega svetovalca vložil skoraj 20 milijonov evrov, zdaj pa ni ne denarja ne nepremičnin. Foto: Guliverimage

Harrisa, čigar pravo ime je Adam Richard Wiles, je pritegnil k investiciji v projekt, ta naj bi skupno vložil vsaj 22,5 milijona dolarjev, nato pa je denar poniknil. "Do danes ni jasno, kam je ta investicija šla in za kaj je bila uporabljena, gradnja projekta pa se sploh ni začela," trdijo glasbenikovi odvetniki.

St. Johna obtožujejo, da je glasbenika zavajal, in mu očitajo resno goljufijo. Januarja letos bi moral poplačati posojilo v višini desetih milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov), ki je bilo del investicije, a Harris ni dobil ne glavnice ne obresti.

Calvin Harris sicer velja za najbogatejšega didžeja na svetu, premoženje 41-letnika ocenjujejo na 300 milijonov dolarjev (okoli 250 milijonov evrov).

Calvin Harris postal očka
Trendi Didžej Calvin Harris se je razveselil naraščaja, s fotografijo ženine placente šokiral sledilce

goljufija Calvin Harris
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.