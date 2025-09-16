Glasbeni zvezdnik svojega finančnega svetovalca, ki je zanj delal kar 13 let, obtožuje, da mu je z nepremičninsko prevaro odsvojil ogromen znesek.

Slavni škotski didžej in glasbeni producent Calvin Harris je sprožil sodni pregon proti Thomasu St. Johnu, svojemu nekdanjemu finančnemu svetovalcu, ki ga obtožuje, da ga je sistematično izkoriščal in mu ukradel 22,5 milijona dolarjev (19,1 milijona evrov), poroča Variety.

St. John, ki je za Harrisa kot finančni svetovalec delal od leta 2012 do aprila letos, je z več neimenovanimi osebami leta 2020 zagnal nepremičninski projekt, v okviru katerega naj bi v Hollywoodu zgradil obsežno kulturno središče za glasbenike in druge ustvarjalce.

Calvin Harris je v nepremičninski projekt svojega finančnega svetovalca vložil skoraj 20 milijonov evrov, zdaj pa ni ne denarja ne nepremičnin. Foto: Guliverimage

Harrisa, čigar pravo ime je Adam Richard Wiles, je pritegnil k investiciji v projekt, ta naj bi skupno vložil vsaj 22,5 milijona dolarjev, nato pa je denar poniknil. "Do danes ni jasno, kam je ta investicija šla in za kaj je bila uporabljena, gradnja projekta pa se sploh ni začela," trdijo glasbenikovi odvetniki.

St. Johna obtožujejo, da je glasbenika zavajal, in mu očitajo resno goljufijo. Januarja letos bi moral poplačati posojilo v višini desetih milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov), ki je bilo del investicije, a Harris ni dobil ne glavnice ne obresti.

Calvin Harris sicer velja za najbogatejšega didžeja na svetu, premoženje 41-letnika ocenjujejo na 300 milijonov dolarjev (okoli 250 milijonov evrov).