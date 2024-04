Bridget Jones se vrača

Renee Zellweger je kot Bridget Jones leta 2001 doživela uspeh s filmom Dnevnik Bridget Jones. Po dveh nadaljevanjih ustvarjalci napovedujejo četrti film. Februarja 2025 naj bi v kinematografe prišel Bridget Jones: Mad About The Boy z Renee Zellweger v glavni vlogi, je produkcijska hiša Working Title Films sporočila na Instagramu.

Ponovno bosta ob Renee Zellweger zaigrala Hugh Grant in Emma Thompson, na novo se bosta igralski zasedbi pridružila Chiwetel Ejiofor in Leo Woodall. Režijo bo prevzel Michael Morris, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Dnevnik Bridget Jones, romantična komedija o kaotični in razočarani samski ženski, je doživela takojšen uspeh v kinematografih. Posneta je bila po istoimenski knjigi britanske pisateljice Helen Fielding. Leta 2004 je sledil drugi film Bridget Jones: Na robu pameti. V njem je bila Bridget ponovno ujeta med dva moška – Marka Darcyja (Colin Firth) in Daniela Cleaverja (Hugh Grant).

Zellwegerjeva zadnji velik uspeh doživela z dramo Judy iz leta 2019

Leta 2016 je sledil film Dojenček Bridget Jones, v katerem je zaigral tudi Patrick Dempsey.

Helen Fielding je leta 2014 izdala roman Mad About The Boy, v njem je Bridget Jones stara 51 let, je mati dveh otrok in vdova, še piše dpa.

Zellwegerjeva je nazadnje doživela velik uspeh z dramo Judy iz leta 2019, v kateri je zaigrala v vlogi legendarne pevke in igralke Judy Garland (1922–1969). Teksaška igralka si je za vlogo leta 2020 prislužila oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi. Prvega oskarja je prejela leta 2004 za stransko vlogo v drami o državljanski vojni Hladni vrh.