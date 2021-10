Željko Samardžić je shujšal 25 kilogramov in je videti fantastično!

Oglasno sporočilo

"Med nastopom sem imel težave in ljubezen do hrane me je pripeljala do kakšnih 110 kilogramov. To je bilo za mojo višino res preveč. V družbi nisem mogel niti sedeti dolgo, nenehno sem iskal možnost, da se postavim v 'horizontalo'. S 25 kilogrami manj je zdaj vse drugače," pravi Željko.

Pomagal mu je znani nutricionist Giovanni K. Mandra, ki je pri hujšanju pomagal tudi nekdanji hrvaški predsednici Kolindi Grabar Kitarović ter Nedi Ukraden in Halidu Bešliću.

"Liposukcijska dieta me je pritegnila s hitrimi rezultati. V prvih 14 dneh sem izgubil deset kilogramov, kar mi je dalo motivacijo za nadaljevanje. Čeprav so mnogi skeptiki rekli, da je to samo voda in začetni rezultat, se je izguba teže nadaljevala in skupno sem izgubil 25 kilogramov. Da ne omenjam, da sta ravni mojega sladkorja in maščob zdaj popolni, krvni tlak pa normalen in stabilen. Imam več energije in navdušenja, dobil sem tudi kup oblačil, ki jih lahko zdaj nosim, saj je leta stal v omari in čakal na trenutek, da shujšam," pravi Željko.

Kaj je liposukcijska dieta?

Avtor te diete je nutricionist Giovanni K. Mandra, ki je s pomočjo aminokislin in rastlinskih vlaken razvil program hujšanja. "To ni klasična dieta, ampak dietna terapija. Protokol hujšanja temelji na načelu prisilitve telesa, da se prehranjuje z lastnimi zalogami maščob. Na ta način telo porablja maščobne zaloge na kritičnih področjih in telo oblikuje v zelo kratkem času. V 14 dneh lahko izgubite 9,2 odstotka maščobnih tkiv oziroma od sedem do deset odstotkov začetne telesne mase. Liposukcijska prehrana je klinično preizkušena metoda hujšanja, ki je varna za zdravje in preprosta za uporabo," pravi avtor metode, ki jo je v zadnjih desetih letih preizkusilo več kot sto tisoč ljudi.

International Health je ta program za hujšanje postal globalno dostopen vsem po zelo ugodni ceni, v Sloveniji pa ga je mogoče naročiti na vaš naslov po predhodnem posvetovanju s centrom za podporo strankam na 070 922 722 ali z obiskom International Health v Ljubljani.



Več informacij lahko dobite na www.lipodiet.si Če imate težave s prekomerno telesno težo, lahko poskusite s to metodo. Skozi projektje ta program za hujšanje postal globalno dostopen vsem po zelo ugodni ceni, v Sloveniji pa ga je mogoče naročiti na vaš naslov po predhodnem posvetovanju s centrom za podporo strankam naali z obiskom International Health v Ljubljani.

Naročnik oglasnega sporočila je International Health, d. o. o.