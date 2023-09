Zdravniki so šokirani ob novi metodi hujšanja

Oglasno sporočilo

Foto: Grobally LLC

Nova metoda hujšanja je šokirala zdravnike in strokovnjake za prehrano, saj lahko z njo praktično vsakdo, ki jo uporablja, v enem mesecu shujša tudi do 10 kilogramov. Je brez škodljivih dodatkov in varna za zdravje. Najpomembnejše pa je, da deluje ne glede na starost, spol in predhodne neuspešne poskuse hujšanja. Znanstveniki so klinično potrdili učinkovitost metode in odkrili razlog za učinkovitost metode.

Rezultati ljudi, ki so preizkusili novo metodo, so presenetili tako zdravnike kot strokovnjake za prehrano. Že po enem mesecu je vsak od udeležencev v povprečju izgubil do 10 kilogramov. In te odlične rezultate so dosegli brez posebne diete ali vadbe, na povsem zdrav in naraven način.

Značilnost omenjene metode je, da deluje takoj in na več različnih ravneh. Pospešuje presnovo, izgoreva maščobe in blokira kopičenje maščob. To vodi do boljšega počutja, uravnavanja krvnega sladkorja in tlaka.

Ta neverjetni mehanizem je ASM (aktivator spečega metabolizma). V nasprotju z običajnimi dodatki in metodami ASM preklopi telo v 24-urno stanje izgorevanja maščob. To stori tako, da sprosti lipoproteinske lipaze, encime, ki so odgovorni za tako fantastične rezultate pri hujšanju. Zaradi njih telo začne kuriti maščobe ne le med vadbo ali naporom, temveč jih porablja ves čas. Tudi ko berete, počivate, gledate televizijo ali spite.

V prvih 24 urah po uporabi formule ASM telo preklopi na 24-urni način kurjenja maščobnih celic. Maščobne celice se uničijo in dobesedno odplaknejo iz telesa. Že prvi dan lahko izgubite tudi do kilogram telesne teže in to je šele začetek. Ob redni uporabi metode ta zmanjšuje občutek lakote in porabljeno maščobo pretvori v energijo.

Izguba teže zaradi presnove v mirovanju je takoj dobila odlične povratne informacije ljudi, ki se spopadajo s čezmerno telesno težo. Prav tako je pridobil zaupanje strokovnjakov. Metoda je preizkušena in certificirana.

Gospa Andreja P.

"Odločila sem se za to metodo in v hipu začela hujšati. Že drugi dan sem bila lažja za dva kilograma. Nisem bila ves čas lačna in niti nisem razmišljala o hrani. Ves čas sem hujšala, brez vadbe in diete. In namesto utrujenosti in glavobolov, ki so vedno spremljali hujšanje, sem imela veliko energije in se počutila odlično. In tako je še danes, saj ko se pogledam v ogledalo in se vidim 10 kilogramov vitkejšo, sem navdušena!"

Naročnik oglasnega sporočila je GROBALLY LLC.