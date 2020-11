Zakaj je te dni ingver nepogrešljiv?

Ingverjev čaj z limono in medom je odličen v boju s prehladom in drugimi virusnimi obolenji.

Ingverjev čaj z limono in medom je odličen v boju s prehladom in drugimi virusnimi obolenji. Foto: Getty Images

Vsi že vemo, da je za krepitev imunskega sistema ključna kombinacija več vitaminov in mineralov. A tik pred nosom imamo še nekaj – čudežno rastlino, ki je kraljica v kitajski in indijski medicini in ki bi morala biti te dni, ko so na pohodu novi koronavirus in drugi respiratorni virusi, tudi naš redni spremljevalec. Govorimo o ingverju.

Veliki oboževalec ingverja je bil Konfucij

Ingver izvira s področij jugovzhodne Azije in je bil med prvimi začimbami, ki jih je človek uporabljal. Tudi sloviti kitajski filozof Konfucij je bil njegov veliki oboževalec. Menda je hotel, da mu prav vsako jed pripravijo z ingverjem. Tudi stari Rimljani so ga s pridom uporabljali, v Evropi pa so ga najprej sprejeli v severnih državah, Skandinaviji in Angliji.

Svež ingver lahko uporabite pri pripravi sadnih solat, kompotov, čajev ali omak. Foto: Getty Images

Ingver je rastlina z mnogimi zdravilnimi učinkovinami

Seznam tegob, ki jih lahko blažimo z ingverjem, je precej dolg. Ingver pomaga pri prebavnih in želodčnih težavah: čeprav je pikanten, pomirja razdražen želodec in črevesje, pomaga zmanjšati občutek slabosti – najsi gre za potovalno ali nosečniško slabost ali pa za slabost, povezano z medicinskimi postopki oziroma zdravljenji – odpravlja napenjanje, vetrove in črevesne krče, blažil naj bi celo menstrualne krče.

Ima močan protivnetni in antiseptični učinek, zato je nepogrešljiv v času, ko na nas prežijo virusi. Blagodejno vpliva tudi na dihala, zato je dobrodošel spremljevalec pri prebolevanju prehladnih oziroma respiratornih obolenj. Pomaga pri izkašljevanju sluzi (olajša izkašljevanje) ter pri vnetem in praskajočem grlu.

A to še zdaleč ni vse. Raziskave so pokazale, da ingver pomaga pri ohranjanju zdravega delovanja srčno-žilnega sistema, znižuje krvni tlak in holesterol v krvi. Je tudi močan antioksidant, kar pomeni, da nase veže nevarne, proste radikale v našem telesu, ki lahko povzročajo mnoga nevarna obolenja, med drugim nekatere vrste raka. Prav tako naj bi ingver pomagal spodbujati apetit in zniževati povišano telesno temperaturo.

Ingver je močan antioksidant in antiseptik.

Kako v naš vsakdan vključiti ingver?

Ingver najdemo v prodaji v najrazličnejših oblikah – kot eterično olje, tinkturo, kupite lahko ingverjeve septolete, bombone, tablete proti slabosti, tudi kandiran ingver. V kuhi lahko uporabljate sušen ingver ali svežo korenino.

Dodate ga lahko sadno-zelenjavnim smutijem in sadnemu kompotu ali sadnim solatam. Je tudi odlična sestavina omak. Sploh v kombinaciji s karijem in kurkumo pride odlično do izraza. Iz nekaj koščkov svežega ingverja lahko skuhate čaj in ga pijete večkrat dnevno. Lahko pa svež ingver naribate, mu dodate med in limono ter zjutraj in zvečer pojeste žličko tega domačega zdravila – in ne le takrat, ko se vas loteva prehlad ali ko kašljate, temveč ga lahko uživate v zimskem času tudi preventivno.