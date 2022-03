Zakaj je pomladi več prehladov?

Foto: Shutterstock

Čeprav se zdi, da so prehladi in gripe obolenja, ki se pojavljajo jeseni in pozimi, pa se tudi spomladi poveča število respiratornih virusnih obolenj. Marsikdo bi rekel, da je spomladi pogosto celo bolj dovzeten za prehlad, kar je posledica hitrih vremenskih sprememb, pa tudi občasne nižje kakovosti zraka, zaradi česar je lahko izpostavljen več alergenom in onesnaževalcem v zraku. To pa lahko poveča tveganje za spomladanski prehlad ali gripo.

Prehlade, gripo in covid-19 povzročajo virusi, ki okužijo dihala. Vsi so nalezljivi in se zlahka prenašajo od osebe do osebe in povzročajo nekaj podobnih simptomov, zato jih je težko ločiti.

Prehlad je nalezljiva virusna okužba zgornjih dihal. Večino prehladov povzročajo rinovirusi, ki se prenašajo v nevidnih kapljicah po zraku ali prek predmetov, ki se jih dotikamo. Ti virusi lahko prodrejo v zaščitno sluznico nosu in grla ter sprožijo odziv imunskega sistema, kar lahko povzroči vneto grlo, glavobol in težave z dihanjem skozi nos. Gripa je akutna virusna bolezen dihal, povzroča jo virus, ki se zlahka širi od osebe do osebe. Virusi gripe običajno povzročijo največ bolezni v hladnejših mesecih leta. Pri gripi je praviloma počutje slabše kot pri prehladu. Bolezenski simptomi in znaki se pojavijo približno od enega do tri dni po okužbi. Občutimo mrazenje in utrujenost, imamo visoko temperaturo, glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Kašelj lahko traja več tednov, preostali znaki po navadi trajajo do sedem dni.

Spomladi smo bolj dovzetni za obolenja

Eden glavnih dejavnikov, ki spomladi povzročajo veliko število respiratornih virusnih obolenj, so temperature. Te so dovolj nizke, da se povzročitelji okužb lahko še vedno dovolj hitro razmnožujejo. Drug dejavnik je sproščanje cvetnega prahu, ki pri ljudeh z alergijo lahko poveča tveganje, da jih okužijo virusi prehlada. Povrhu vsega pa je spomladi lahko vaš imunski sistem malce oslabljen od zimskih mesecev. Kot kaže, ni težava v večji koncentraciji virusov in drugih povzročiteljev bolezni, ampak v tem, da smo spomladi samo bolj dovzetni za prehladna obolenja.

Najbolj ogroženi so otroci, ki so v šoli in vrtcu nenehno izpostavljeni prehladnim virusom. Tudi za odrasle, ki pogosto zbolijo za prehladi, je pomlad tvegano obdobje. Prav tako morajo biti zelo pazljivi starejši, saj njihov imunski sistem morda ni tako učinkovit kot nekoč.

Otroci se prehladijo tudi osemkrat letno in več

Prehladi in gripe so del odraščanja. Večina odraslih se prehladi le občasno, otroci pa se lahko prehladijo osemkrat letno ali več, če obiskujejo vrtec. Otroci med odraščanjem pridobivajo protitelesa in so sčasoma vedno bolj odporni proti obolenjem. Po šestem letu se frekvenca okužb praviloma zmanjša. Prehladi so tudi glavni razlog, zakaj otroci obiščejo zdravnika in izostanejo iz šole.

Vedno pokličite zdravnika, če menite, da gre s prehladom na slabše ali če izkašlja veliko sluzi, težko diha, je nenavadno utrujen, ima težave s pitjem, se mu poslabša glavobol, ima močno boleče in vneto grlo, zvišano telesno temperaturo nad 38 °C, ki traja več kot en dan, bolečine v prsih ali želodcu, otekle bezgavke na vratu in bolečine v ušesih.

Suh zrak v zaprtih prostorih ali zunaj lahko zmanjša odpornost proti virusnim okužbam, ki povzročajo prehlad. Kadilci se pogosteje prehladijo kot ljudje, ki ne kadijo, njihovi simptomi pa bodo verjetno težji in bodo trajali dlje, prehlad pa se lahko spremeni v bronhitis ali pljučnico. Enako velja za pasivno kajenje, saj tobačni dim v prisotnosti kadilcev vdihavajo tudi ljudje, ki ne kadijo.

Naj pomirimo vse, ki jih pretirano skrbi, da se bo njihov otrok prehladil, če ga ujame prepih ali se bo brez dodatnega toplega puloverja podil po dvorišču – zaradi tega se ne prehladimo kar tako, saj mraz ne povzroča prehladov ali gripe. Je pa res, da se prehladimo, če smo izpostavljeni virusom, virusi pa se lažje širijo pri temperaturah, ki so malo nižje od naše telesne temperature.

Prvi znaki prehlada

Prvi znaki se praviloma pojavijo od dva do tri dni po izpostavljenosti okužbe. Večinoma prehladi trajajo do enega tedna, lahko tudi malce dlje. Kot večina virusnih okužb mora tudi prehlad "preteči" svoj krog. Nujno je, da otrok pije dovolj tekočin in da počiva.

Nadležno žgečkanje v grlu, izcedek ali zamašen nos in kihanje so po navadi prvi simptomi, ki napovedujejo prehlad. Prehlajeni otroci so lahko tudi zelo utrujeni in imajo vneto grlo, kašljajo, muči jih glavobol, lahko dobijo blago zvišano telesno temperaturo, bolečine v mišicah in slabši tek. Sluz iz nosu lahko postane gosta rumena ali zelena.

Prehlad je v prvih dveh do štirih dneh od pojava simptomov tudi zelo nalezljiv, povzročitelji se lahko širijo tudi več tednov. Širi se z osebnim stikom ali z vdihavanjem virusnih delcev, ko nekdo, ki ima prehlad, kašlja ali kiha. Okužimo se lahko tudi prek okužene površine ali predmetov, če se po stiku dotikamo obraza.

Otroka in sebe navadimo na redno umivanje rok z milom. Izogibajmo se stiku z okuženimi osebami in zaprtim prostorom, površine, kot so mize, kljuke, telefoni in pulti, pa redno čistimo.

Kako izboljšati počutje med prehladom?

Med prehladom se otrok počuti slabo. Starši lahko veliko naredite, da bo otrok lažje preživljal prehlad in da se bo prej pozdravil. Za lajšanje zamašenega nosu mu v nosnice nakapljajte fiziološko raztopino, povečajte vlažnost zraka v sobi, namažite ga z balzamičnim gelom in mu tako olajšajte dihanje. Pomagate mu lahko s pršilom za grlo, ki omili bolečino v ustih, grlu in žrelu in ščiti sluznico otrok.

Kaj pa piščančja juha? Čeprav ni pravega dokaza, da piščančja juha pozdravi prehlad, ljudje nanjo prisegajo že dolgo. Piščančja juha vsebuje aminokislino, ki redči sluz, imenovano cistein.

V želji, da bi bilo prehladnih in drugih obolenj čim manj, si lahko pomagate tudi s kakovostnimi prehranskimi dodatki, ki imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema in hitrejšem okrevanju.

Vseeno se morate zavedati, da bližnjic in čudežnih paličic ni – temelj dobrega zdravja, ki vključuje tudi delovanje imunskega sistema, je zdrava prehrana. Najbolj zdrava prehrana za otroke je hrana, bogata s hranili, kot sta sadje in zelenjava, oreščki in semena, jajca proste reje, divje ribe, kakovostno meso, zdrave maščobe, kot so maslo, olivno olje in kokosovo olje, stročnice in polnozrnate žitarice. Ta živila zagotavljajo hranilne snovi, ki so ključnega pomena za delovanje imunskega sistema. Enako pomembno je čim bolj omejiti industrijsko predelano hrano, ki je brez hranljivih snovi.

Otroci potrebujejo tudi veliko spanja, saj je spanje ključnega pomena za imunski sistem. Mlajši otroci potrebujejo od 9 do 12 ur spanja na noč, medtem ko ga najstniki potrebujejo od 8 do 10 ur. Del večerne rutine lahko postane tudi magnezijev losjon, ki otroka umiri, sprosti in pripravi na sproščen spanec. Prav tako morajo biti otroci fizično aktivni in veliko na svežem zraku – tudi pozimi. Vsekakor ne prezrite stresa, ki so mu izpostavljeni vaši otroci.

Pri jemanju prehranskih dopolnil nujno upoštevamo priporočene dnevne odmerke ter preverimo morebiten vpliv prehranskih dopolnil na delovanje zdravil.

Dodatek k prehrani naj bo res samo dodatek

Jemanje prehranskih dopolnil lahko pomaga pri podpori imunskega sistema. Ne pozabite izbrati izdelkov, ki so narejeni prav za otroke. Prehranska dopolnila so živila, ki dopolnjujejo običajno prehrano posameznika in so zgoščeni viri hranil ali drugih snovi, ki imajo hranilni ali fiziološki učinek. Največkrat uporabljene sestavine v prehranskih dopolnilih so vitamini, minerali ter rastline in njihovi izvlečki.

Z multivitaminskimi dodatki v pršilu lahko podprete imunski sistem otrok, ki so pri jedi zelo izbirčni. Suspenzija Fitobimbi IMUNO s svojimi naravnimi učinkovinami v času sezonskih obolenj in v stresnih otroških obdobjih podpre imunski sistem otroka. Študije so pokazale, da redno uživanje vitamina D pomaga pri zaščiti pred okužbami dihal in gripo, zlasti pri tistih, ki jim primanjkuje tega dragocenega hranila.

Ko pa pride do obolenja, pa lahko otroku pomagate s peroralno suspenzijo, ki blaži težave obeh vrst otroškega kašlja, suhega in mokrega (z izmečkom). Tudi suspenzija z izvlečkom ameriškega slamnika pomaga umiriti otroški prehlad in podpre naravno obrambo telesa ob začetku prehladnih obolenj.

