Z upoštevanjem teh nasvetov zmanjšate možnost prehladnih obolenj

Prehodni letni časi s seboj prinašajo spremembe v naravo. Vroče in sončno vreme v prehodnem obdobju zamenja nestanovitno in hladno vreme, zato se ljudje v jesenskem in zimskem času več zadržujemo v zaprtih prostorih in s tem se poveča možnost za prenos virusov. Zaradi mraza se zelo malo ljudi giba na prostem, na svežem in hladnem zraku, zato se zmanjša odpornost. Oslabljen imunski sistem vodi v večjo dovzetnost za različna prehladna obolenja. Zdravnik svetuje je pripravil nekaj koristnih nasvetov, s katerimi se lahko izognete prehladu.

1. Poskrbite za dovolj dolg in kakovosten spanec

Dober spanec je ključnega pomena za zdravje, saj krepi imunski sistem, zato pozitivno vpliva na dolžino trajanja prehladnega obolenja. Boljši imunski sistem pomeni, da bo naš organizem v krajšem času premagal okužbo ali celo preprečil prehlad. Dokazano je, da so osebe, ki spijo manj kot sedem ur, kar trikrat bolj dovzetne za prehlade kot ljudje, ki si privoščijo vsaj osem ur spanca na dan.

2. Zadostna hidracija

Čeprav se v hladnih zimskih dneh ne spopadamo z visokimi temperaturami in s prekomernim potenjem, je hidracija tudi v tem času izjemno pomembna. Pomanjkanje tekočine lahko privede do glavobola, utrujenosti in slabše koncentracije ter do padca imunskega sistema. Oslabljen imunski sistem namreč poveča tveganje za vse bolezni in prehlad ni nobena izjema.

3. Zmerna vadba

Zmerna vadba je zelo dobrodošla pri krepitvi ter izboljšanja zdravja. Ni pa se priporočljivo odločati za visoko intenzivne in fizično zelo obremenjujoče vadbe, saj bomo dosegli nasproten učinek – utrujeno telo se bo težje borilo proti prehladu za razliko od močnega in zdravega telesa.

4. Zdrava in uravnotežena prehrana

Sestavite si uravnotežen jedilnik, ki bo poln zdravih dobrot. Raznolika in zdrava hrana bo poskrbela za zadosten vnos vitaminov, mineralov, antioksidantov in vlaknin. Poleg hrane se lahko odločite tudi za prehranske dodatke in zaužijete potrebna hranila v obliki kapsul in tablet – govorimo o prehranskih dopolnilih, ki jih je priporočeno jemati le omejen čas!

5. Ne pozabite na redno razkuževanje rok!

Če si boste redno umivali roke, boste s tem zmanjšali možnost prenosa okužbe. Torej, za preprečevanje prehlada si večkrat na dan temeljito umijte roke z milom, obenem pa pazite, da se čim manj dotikate tistih predelov, kjer imate neposreden stik s sluznico – oči, nos in usta.

6. Inhalacije z morsko soljo in eteričnimi olji

Z inhaliranjem se vlaži sluznica ter odpira dihalne poti, priporočljivo je, da v toplo (ne vročo, zato da se ne opečete) vodo nakapate nekaj kapljic eteričnega olja, saj uničujejo toksine, viruse, bakterije in razkužujejo prostor. Najuspešnejša eterična olja v boju proti prehladu so evkaliptus, čajevec, timijan in poprova meta. Če vam ni do uporabe eteričnih olj, uporabite morsko sol.

7. Redno zračite prostore

Da bi preprečili zdravstvene težave, odprite okna široko večkrat na dan – kolikokrat točno na dan in kako dolgo naj bodo odprta, pa je odvisno od velikosti prostora in od tega, koliko časa se vi zadržujete v njem.

