Vzrok za slabo počutje so lahko jetra

Težave s preobremenjenimi jetri naj bi imel vsak 4. Slovenec***.

Jetra so življenjsko pomemben organ

Poleg kože so jetra največji organ našega telesa. Ironično pa večina ljudi videzu in ohranjanju kože namenja nesorazmerno več pozornosti kot jetrom, ki skrbijo za naše zdravje in dobro počutje. Jetra opravljajo 500 funkcij in delujejo kot čistilna naprava našega telesa. Iz telesa odstranjujejo toksine in druge škodljive snovi. Vsakič, ko nezdravo jemo, smo izpostavljeni stresu, jemljemo zdravila, pijemo alkoholne ali gazirane pijače itd., jih obremenjujemo. Če jih preveč obremenimo, čemur se je v sodobnem času težko izogniti, svoje funkcije ne zmorejo več opravljati. Preobremenitev jeter prepoznamo po pogostih glavobolih, utrujenosti, slabi prebavi ali nabiranju odvečnih kilogramov.

Kako vemo, kdaj je čas za pomoč?

Ker jetra ne bolijo, težko zaznamo težave z njimi. Nanje nakazujejo simptomi, ki jih vse prepogosto spregledamo in jim moramo zato posvečati posebno pozornost:

občutek utrujenosti in izčrpanosti, pogosti glavoboli, težave s kožo: srbež kože, izguba sijaja in zdrave barve kože, previsoka telesna teža in nabiranje maščobnih oblog predvsem v predelu trebuha, počasna in neurejena prebava, tiščanje pod desnim rebrnim lokom, kar kaže na to, da so jetra povečana.

Bodite pozorni na zgornje simptome, ki lahko nakazujejo na to, da vaša jetra postajajo ali so že močno preobremenjena in je popolna zamaščenost z vsemi posledicami le še vprašanje časa. Mislite, da se ne more zgoditi tudi vam? Podobno so razmišljali številni, ki imajo danes številne zdravstvene težave z jetri.

Kako pravi čas preprečimo najhujše?

Jetra so edini organ, ki se je sam sposoben obnoviti. Za obnovo potrebujejo tri mesece, zato je priporočljiva daljša terapija, saj jih čez noč ne bomo očistili vseh strupov, ki so se tam nabirali leta in leta.

Priporočljivo je, da gibanje v naravi postane vaš najboljši prijatelj, zdrava hrana pa vaš najljubši obrok. Pravijo, da za vsako bolezen rož'ca raste, in v primeru jeter je to pegasti badelj. Silmarinov izvleček iz te barvite cvetice je najmočnejše orožje za obnovo jeter.

Znanstvene študije so dokazale, da lahko ob rednem nekajmesečnem jemanju spravi naša jetra nazaj v red, vendar le, če ga zaužijemo s pravo kombinacijo učinkovin. V kombinaciji z vitaminom E, vitamini kompleksa B, sladkim korenom in indijsko kosmuljo je edinstvena in učinkovita kombinacija za razstrupljanje in zdravje jeter. Te boste našli v najbolj priporočanem izdelku slovenskih farmacevtov** – Liverinu Forte.

Odlikuje ga originalna formula 12 aktivnih učinkovin, ki je edinstvena kombinacija za trojno delovanje: razstrupljanje, obnovo in zdravje jeter.

Pegasti badelj prispeva k razstrupljanju, regeneraciji in normalnemu delovanju jeter. Učinke razstrupljanja nepogrešljivo in sinergistično dopolnjujejo tudi indijska kosmulja (podpora prebavi), sladki koren (podpora imunskemu sistemu), vitamini skupine B (prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti) in vitamin E (ščiti pred oksidativnim stresom). Skupaj z gibanjem in urejeno prehrano je odlična kombinacija za prečiščevanje in zaščito jeter ter posledično za zdravje celega telesa.

Zdaj zagotovo veste dovolj o občutljivosti jeter, da se zavedate, da z njimi ni šale. Da bi ostali zdravi oziroma si povrnili zdravo počutje, sprejmite odgovorno odločitev in začnite terapijo dobrega počutja že danes!

***Lekarniška zbornica Slovenije, 2018. **Aktualna raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta v slovenskih lekarnah, FarmAsistd. o. o., 2016/2017. *IQVIA Slovenija, IMS Market Viewer 2007–2021