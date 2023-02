Vse o osteoporozi – vzroki, znaki in zdravljenje

Oglasno sporočilo

Izkazalo se je, da so nepravilni vzorci gibanja izredno škodljivi in nevarni pri posameznikih z osteoporozo, ki so še posebej dovzetni za nastanek zlomov.

Ali ste vedeli, da večina ljudi izve, da trpijo za diagnozo osteoporoze šele po prvem zlomu kosti?

Osteoporoza je imenovana "tiha bolezen" zaradi nejasno izraženih simptomov, ki se počasi in več let razvijajo v kronično stanje.

Gre za bolezensko stanje, pri katerem se drastično izgublja kostna gostota, kar vodi v povečano tveganje nastanka osteoporotičnih zlomov zaradi šibke kostne strukture.

Osteoporoze ne moremo preprečiti, vendar jo z ustrezno fizioterapijo in zdravili uspešno omejimo in zmanjšamo nastanek sekundarnih posledic bolezni.

Ugotovitev zgodnjih znakov osteoporoze preprečuje nastanek hujše oblike bolezni – kateri so ti znaki, izveste v nadaljevanju.

Kaj je osteoporoza?

Osteoporoza (kar z drugimi besedami pomeni porozna kost) je najpogostejša sistemska kostna bolezen, ki se razvije zaradi naravnega procesa staranja telesa.

Kost je trden organ, zgrajen iz kostnega tkiva, ki je namenjen mehanski opori in gibanju telesa.

Kostna struktura (kost v svoji notranjosti) ima v osnovi majhne luknjice, skozi katere potekajo žile in živci, kar tvori dobro kostno gostoto.

Osteoporoza povzroči, da se luknjice v kostni strukturi povečajo, kar povzroči zmanjšano kostno gostoto in kost postane krhkejša ter dovzetnejša za osteoporotični zlom.

Osteoporozo razvrščamo v primarni (se razvije zaradi staranja) in sekundarni (se razvije zaradi drugega patološkega stanja) tip bolezni.

Razvoj osteoporoze se razvršča v štiri različne stopnje – od zdrave kosti in kostne gostote do napredujoče bolezni:

Prva stopnja: V četrtem desetletju življenja (po 30. letu) se v telesu začnejo procesi, ki zaustavljajo ustvarjanje dodatne kostne gostote.

V četrtem desetletju življenja (po 30. letu) se v telesu začnejo procesi, ki zaustavljajo ustvarjanje dodatne kostne gostote. Druga stopnja: Naravna izguba kostne gostote zaradi starosti vodi v diagnozo osteopenije.

Naravna izguba kostne gostote zaradi starosti vodi v diagnozo osteopenije. Tretja stopnja: Začetna oblika osteoporoze, ki jo spremlja napredujoča izguba kostne gostote in je brez vidnih simptomov.

Začetna oblika osteoporoze, ki jo spremlja napredujoča izguba kostne gostote in je brez vidnih simptomov. Četrta stopnja: Napredujoča osteoporoza, ki povzroča kronično bolečino, omejeno gibljivost in povzroča visoko stopnjo možnosti nastanka osteoporotičnega zloma.

Kateri so znaki osteoporoze?

Začetna faza razvoja osteoporoze se kaže v zlomih kosti, zmanjšani kostni gostoti, izgubi telesne višine, ukrivljeni prsni hrbtenici in nenadni bolečini v križu.

Zlom kosti je znak osteoporoze, ki se najpogosteje zgodi v kolku, hrbtenici in zapestju. Ob napredujoči osteoporozi povzroči zlom kosti že čisto normalen telesni proces, kot je kihanje, kašljanje ali prepogib (pobiranje nečesa s tal).

Zmanjšana kostna gostota je znak osteopenije, ki se pri določenih posameznikih razvije v hujšo obliko osteoporoze. Ob pravilni spremembi življenjskega sloga in farmakološkega zdravljenja se zmanjša tveganje razvoja v osteoporozo.

Posamezniki, ki trpijo za osteoporozo zaradi izgube kostne gostote, začnejo izgubljati telesno višino (se fizično manjšajo). Zmanjšanje telesne višine povzroči sesedanje in kompresijske frakture hrbteničnih vretenc.

Ukrivljena prsna hrbtenica (kifoza) je pogost znak osteoporoze, ki nastane zaradi sesedanja hrbteničnih vretenc.

Nenadna bolečina v križu je simptom kompresijskih fraktur hrbteničnih vretenc, ki najpogosteje nastanejo v ledveni hrbtenici.

Zakaj osteoporoza sploh nastane?

Kost in kostna struktura se celo življenje obnavljata skozi proces, ki novonastalo kostno tkivo zamenja za staro kostno tkivo, ki se razgradi.

Na začetku življenja (v mladosti) telo hitreje proizvaja novo kostno tkivo kakor razgrajuje starega, zato se kostna gostota ves čas povečuje.

Po 20. letu starosti se proces proizvajanja kostnega tkiva začne zaustavljati in najvišja stopnja kostne gostote se doseže v 30. letu starosti.

Proti koncu življenja se kostna gostota izgublja hitreje, kot jo telesu uspe proizvajati.

Dejavniki tveganja za nastanek osteoporoze

Dejavniki tveganja, ki vplivajo na razvoj osteoporoze, so:

starost nad 50 let,

ženski spol,

hormonsko neravnovesje (menopavza),

genetska predispozicija (družinska bolezen),

pomanjkanje vitamina D in kalcija,

premalo gibanja in telesne vadbe,

kajenje,

alkoholizem,

velika izguba telesne teže,

prekomerno uživanje kofeina.

Osteoporoza pri moških in ženskah

Ali ste vedeli, da je pojavnost osteoporoze pri ženskah 4-krat višja kakor pri moških? Najpogosteje se bolezen pojavi pri starejših ženskah.

Ženske so bolj dovzetne za nastanek osteoporoze zaradi hormonskega neravnovesja, ki se ustvari med menopavzo. Glavni krivec je zmanjšanje proizvodnje estrogena.

Zmanjšanje estrogena v telesu poveča proizvodnjo celic osteoklastov, katerih glavna vloga je razgradnja kostnega tkiva.

Ženske hitreje razvijejo osteoporozo in hitreje izgubljajo kostno gostoto.

Zlomi kosti zaradi osteoporoze so pogostejši pri ženskah kot moških, 50 % žensk in 25 % moških si vsaj enkrat v življenju zlomi kost zaradi osteoporoze.

Vpliv osteoporoze na povečano umrljivost

Ste vedeli, da se po osteoporotičnem zlomu kolka zgolj 30–40 % poškodovancev vrne v funkcionalno stanje?

Izkazalo se je, da osteoporotični zlom kolka poveča umrljivost poškodovancev. Umrljivost je višja med moškimi kakor ženskami.

Umrljivost se prav tako poveča po osteoporotičnem zlomu hrbteničnega vretenca, zloma nadlahtnice, zloma podlakti, zloma medenice in zloma reber. Drugi osteoporotični zlom še dodatno poveča možnost umrljivosti.

Stopnja umrljivosti po zlomu kolka je višja pri osteoporotičnih bolnikih v primerjavi s splošno populacijo.

Fizioterapevtsko zdravljenje

Diagnostični pregled je temelj vsake fizioterapevtske rehabilitacije, saj potrdi diagnozo bolezni in zastavi dolgoročne cilje zdravljenja.

Diagnostično poročilo omogoča vpogled v fizično telo, sposobnosti in omejitve vsakega posameznika, na podlagi katerih se sestavi individualiziran fizioterapevtski program.

Primarna faza zdravljenja se osredotoča na kontrolo simptomatike, da se zmanjša bolečina in poveča mišična moč, njena vzdržljivost in obseg gibljivosti v sklepu.

Izvajanje terapij s pomočjo instrumentalnih naprav, kot je terapija PERISO, ki spodbuja naravne procese v kostnem tkivu, da se hitreje obnavljajo, in terapija TECAR, ki prodira globoko v tkivo in spodbuja globinsko celjenje.

Ključnega pomena pri posameznikih z osteoporozo je izvajanje preventivnega programa fizioterapevtskega zdravljenja, ki zaustavlja napredovanje bolezni.

Specialen kineziološki program se individualno prilagaja vašim zmogljivostim in napredku. Vključuje aktivno izvajanje progresivnih vadb, ki uspešno krepijo telo in preprečujejo nastanek poškodb.

Kineziološki program se začne z izvajanjem sistematične kardiovaskularne in nevro-mišične vadbe, ki ogreje, spodbudi in pripravi vašo telo na fizično aktivnost.

Kost se prilagaja na stresne sile, ki nanjo vplivajo, zato se je kot učinkovit način preprečevanja zmanjšanja kostne gostote izkazala vzdržljivostna vadba. Čez čas se stopnja intenzivnosti vadbe povečuje glede na vaš napredek.

Pravilno izvedena vadba za krepitev mišic ustvarja pozitiven stres na kost in v njej aktivira preoblikovanje kostne gostote, kjer je najšibkejša (hrbtenična vretenca, kolki, spodnji ud).

Izvajanje proprioceptivne vadbe je ključnega pomena, saj preprečuje možnost padcev, ki so najpogostejši vzrok za nastanek osteoporotičnega zloma. Vadba spodbuja telo k večjemu ravnotežju in vzpostavitvi dinamične ter statične segmentalne stabilizacije telesa.

Pomembno je, da se vadba izvaja na pravilen način, za kar poskrbi vaš fizioterapevt.

Fizioterapevt vas bo podučil o biomehaniki telesa, o tem, katera specifična gibanja so nevarna (hitra rotacija, predklon v hrbtenici, dvigovanje težkih bremen) in kakšne negativne posledice imajo na osteporotične kosti.

Foto: Medicofit

Kaj je ključnega pomena pri osteoporozi?

Pravočasno odkritje osteoporoze se izvede na specialnem diagnostičnem pregledu, ki ga opravi fizioterapevt diagnostik in je vodilo za nadaljnjo zdravljenje.

Uspešno zdravljenje zajema sodelovanje strokovnjakov s področja medicine, fizioterapije in kineziologije, ki so usmerjeni v personalizirano obliko zdravljenja.

Fizioterapevtsko zdravljenje je zasnovano na podlagi vašega edinstvenega telesa, njegovih sposobni in omejitev. Uspešno pospešuje celjenje in obnovo tkiv z izvajanjem manualne terapije, specialnih terapevtskih vaj in z uporabo instrumentalnih naprav.

Naučiti se živeti z osteoporozo in krepiti telo, da bi preprečili nastanek poškodb, je glavno vodilo do izboljšane kakovosti življenja. Čaka vas pot zdravljenja, na kateri so usposobljeni strokovnjaki z vami na vsakem koraku. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA.

Literatura:

Alswat, K. (2017). Gender Disparities in Osteoporosis. Journal Of Clinical Medicine Research, 9(5), 382–387.

Guzon-Illescas, O., Perez Fernandez, E., Crespí Villarias, N. et al. Mortality after osteoporotic hip fracture: incidence, trends, and associated factors. J Orthop Surg Res 14, 203 (2019). https://doi.org/10.1186/s13018-019-1226-6

Porter JL, Varacallo M. Osteoporosis. [Updated 2022 Sep 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441901/

Schröder G, Knauerhase A, Kundt G, Schober HC. Effects of physical therapy on quality of life in osteoporosis patients - a randomized clinical trial. Health Qual Life Outcomes. 2012 Aug 24;10:101. doi: 10.1186/1477-7525-10-101. PMID: 22920839; PMCID: PMC3511275.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT D.O.O.