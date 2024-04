Če se med velikonočnimi prazniki niste pretirano zadrževali pri hrani, se v teh dneh zagotovo počutite napihnjene, težke in izčrpane. Vse to so znaki, da vaša jetra kličejo na pomoč, saj sama ne morejo predelati oblice mastne hrane in pijače. A brez skrbi. S posebno razstrupljevalno sestavino lahko hitro razstrupite svoje telo in izgubite toksične kilograme.

Foto: Shutterstock / Sensilab

Ko je vse lepo mimo, se delo za vaša jetra šele začne

Med velikonočnimi prazniki se Slovenci radi poveselimo, pri tem pa ne manjka potice, šunke, pirhov in dobrega vina. Ko k temu dodamo še pomanjkanje spanja in gibanja, se posledice hitro poznajo na telesu. Najbolj na udaru so seveda jetra, ki med prazniki delajo večkratne nadure.

In ko je praznikov že zdavnaj konec in mislimo, da so si jetra oddahnila, ta še vedno predelujejo nakopičene toksine.

Po šoku se telo več mesecev vrača v ravnovesje

Vsakič, ko pretiravate z mastno hrano in alkoholom, vaša jetra doživijo šok, po katerem potrebujejo kar nekaj časa, da se poberejo. Še večja težava nastane, ko to počnete več dni zapored.

Vsak novi šok naloži dodatno delo že tako obremenjenim jetrom, ki ne zmorejo predelati vseh strupov. Praznično veseljačenje je zato nekaj najslabšega, kar lahko naredite za svoj organizem.

To so opozorilni znaki, da so vaša jetra obremenjena

Foto: Shutterstock / Sensilab

Če so jetra obremenjena, se boste počutili bolj utrujene kot ponavadi, saj jetra počasneje presnavljajo hranila, ki jih potrebujete za energijo. Hkrati pa nakopičeni strupi netijo tihe vnetne procese, ki prispevajo k splošnemu slabemu počutju.

Zelo verjetno je tudi, da vam jo bo zagodla prebava, da boste napihnjeni in da bo tehtnica pokazala kakšen dodaten kilogram. Kot rezultat povečanega izločanja toksinov pa se lahko pojavijo tudi prekomerno znojenje, oster telesni vonj ali mozolji.

procesirano hrano, alkohol, cigaretni dim ter kemikalije iz gospodinjstva in kozmetike. Več kot 200 izvedenih študij potrjuje, da je to ena najbolj učinkovitih naravnih sestavin za razstrupljanje jeter, povečanje energije in zmanjšanje napihnjenosti! Pegasti badelj pomaga jetrom predelovati toksine modernega sveta –terinVeč kotpotrjuje, da je to ena najbolj učinkovitih naravnih sestavin zain

Zakaj so velikonočni kilogrami tako trdovratni?

Mnogo ljudi bolj kot zdravje jeter skrbijo popraznični kilogrami. A razstrupljanje in hujšanje gresta z roko v roki.

Namreč, ko so jetra obremenjena z izločanjem strupov, se upočasnijo drugi procesi, vključno s presnovo maščob in kurjenjem kalorij. Okoli trebuha pa se hitro začne nabirati zelo trdovratna maščoba, ki ji pravimo tudi toksična maščoba.

Mnogo Slovencev zato velikonočne kilograme nosi s seboj še daleč v poletje.

Velikonočni prazniki ne prizanašajo niti vrhunskim športnikom

Tudi vrhunski športniki so krvavi pod kožo in se radi kdaj poveselijo. S tem ni nič narobe. Pomembno je le, da veste, kako lahko svoje telo podprete pri čiščenju strupov in regeneraciji.

Jure Košir Foto: Sensilab d.o.o.

Nekdanji smučarski prvak Jure Košir pravi: "Občasni preobilni obroki, občasna nepravilna prehrana, kakšna pijača preveč, sladkor ... Tudi sam nisem nobena izjema. Ravnotežje poskušam ohranjati s telesno vadbo, pomagajo pa mi tudi naravni izdelki Hepafar."

patentiran izvleček pegastega badlja, ki ima 10-krat boljšo biorazpoložljivost v primerjavi s podobnimi kapsulami! K razstrupljanju in izgubi kilogramov pa dodatno prispevajo tudi artičoka, regrat, ingver, VitaCholine®, vitamin E, selen, cink in črni poper.



Foto: Shutterstock / Sensilab Hepafar Forte PREMIUM vsebuje bogato mešanico rastlinskih izvlečkov, vitaminov in mineralov. Glavna aktivna sestavina je, ki imav primerjavi s podobnimi kapsulami! K razstrupljanju in izgubi kilogramov pa dodatno prispevajo tudiin

Jure Košir: moj recept za popraznično razstrupljanje

Nekdanji športni as pravi, da je čiščenje telesa dokaj preprosto, samo odločiti se je treba: "Tudi telo se da 'poservisirati'. Jaz bom poleg povečanja telesne aktivnosti za to poskrbel tudi s Hepafar Forte, ki je namenjen ravno temu – razstrupljanju telesa in čiščenju jeter. Naravni produkt, ki bi ga svetoval vsem, ki se kdaj pa kdaj pregrešijo."

Hepafar Forte je pomagal več kot 71 tisoč Slovencem pri razstrupljanju in hujšanju Mnogo Slovencev po vsakih praznikih poseže po Hepafarju, ki jim pomaga, da se čim prej znebijo nakopičenih toksinov in pridobljenih kilogramov. In kot pravi Jure Košir, recept za zdravo življenje je preprost, če veste, kaj morate narediti po tem, ko se pregrešite! Hepafar Forte po posebni velikonočni ceni najdete TUKAJ.



Foto: Sensilab d.o.o.

Viri:

Gillessen, A., & Schmidt, H. (2020). Silymarin as supportive Treatment in liver Diseases: A Narrative review. Advances in Therapy, 37(4), 1279–1301. https://doi.org/10.1007/s12325-020-01251-y

Naročnik oglasnega sporočila je SENSILAB D.O.O.