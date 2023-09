Vrača se eden najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas

Če želite izgubiti težo, povečati mišično maso, pridobiti moč ali preoblikovati telo, potrebujete sistematičen načrt treninga. Naključno dvigovanje uteži ali hitenje v telovadnico nekajkrat na teden ne bo prineslo želenih rezultatov. Za to potrebujete strukturirane treninge in jedilnike, prav tako pa redni počitek.

Foto: Fit Akademija

V množici ponudbe treningov, ki so na voljo tako v živo kot v spletni različici, ni lahko izbirati. Tako kot se treningi med seboj razlikujejo, se razlikujejo tudi potrebe vsakega posameznika. Pred izbiro se zato vprašajte, kaj točno želite doseči.

Vrača se Fit akademija Foto: Fit Akademija Patricia Pangeršič 2. oktobra začenja že 11. Fit akademijo, ki prinaša najbolj izpopolnjen program do zdaj. Poleg strokovno vodenih treningov in zdravih receptov s prijavo dobite celostno podporo na svoji poti preobrazbe in dobrega počutja. Fit akademija vključuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom zagotavlja rezultate. Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom. Rezultat Fit akademije 11 ni le postava, po kateri že dolgo hrepenite, ampak vam bo pomagala tudi pri doseganju osebnih ciljev. Začnite Fit akademijo in si zagotovite neomejen dostop do najučinkovitejših metod za preoblikovanje telesa.





Ste pripravljeni spremeniti svojo rutino?

Fit akademija je tudi eden najbolj priljubljenih programov preoblikovanja telesa in povrnitve dobrega počutja, saj mu je do zdaj zaupalo že več kot 55 tisoč udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo. Tukaj lahko preverite nekaj njihovih priporočil.

Program združuje strokoven pristop k treningu, prehrani in počitku. Zastavljen je sistematično in na način, da mu lahko sledi čisto vsak, ne glede na telesno pripravljenost in razpoložljiv čas. Vključuje preverjene korake do sprememb navad in s tem preoblikovanja telesa. Preoblikovanje telesa, ki je rezultat truda, pa se ne kaže le na zunaj, pač pa se odraža tudi v splošnem boljšem počutju, večji energiji in samozavesti.

Foto: Fit Akademija

S prijavo v Fit Akadamijo 11 dobite:

Foto: Fit Akademija najbolj priljubljene vodene treninge v osnovni ali napredni različici, ki vsaka vsebuje 15 vodenih treningov,

šest treningov Core workouts, ki so namenjeni okrepitvi trebušnih mišic, izboljšanju telesne drže in preprečevanju bolečine v križu,

šest vadb Wall pilates & joga mix, ki vam bodo pomagale pri povezavi s svojim telesom in ga učvrstile (vaje se izvajajo s pomočjo stene),

devet treningov energične vadbe Fit step, pri kateri se prepletajo kardio intervali in krepilne vaje,

devet treningov z utežmi Fit pump, ki izboljšajo telesno pripravljenost in moč ter zagotovijo visoko porabo kalorij,

šest dinamičnih vadb Fit dance, ki so sestavljene iz preprostih plesnih korakov,

80 zdravih in okusnih receptov za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

nakupovalni seznam s preprostimi sestavinami, ki prihrani veliko časa in tudi kakšen evro,

knjižico za spremljanje napredka in dnevnik treningov,

dostop do motivacijske skupine, kjer izkušnje med seboj delijo udeleženke tokratne Fit akademije, ki se med seboj spodbujajo. Fit akademija 11 se začne 2. oktobra. Program pa lahko opravite tudi kadarkoli kasneje. Skupna vrednost celotnega programa je 710,00 evra. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in je vaš za vedno. Začnite Fit akademijo in se pridružite 55 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.





Foto: Fit Akademija

Koliko lahko spremenite svoje telo v enem mesecu?

Bolj, kot si mislite, vendar le, če imate tri stvari: dober načrt vadbe, pametna pravila prehranjevanja in pravi odnos. Vse to dobite v Fit akademiji 11, ki ji morate slediti z osredotočenostjo in odločnostjo. Pri tem imate podporo soudeleženk programa, ki verjame v vas in vas spodbuja na poti do vaših ciljev.

Skrbno zasnovan načrt vadb v Fit akademiji 11 je prilagojen posameznikovi fizični pripravljenosti. Treningi so prikazani tako v osnovni kot napredni različici, pri čemer si izberite tisto, ki vas vsaj malo potisne iz cone udobja. Iz tedna v teden boste pri svojih treningih napredovali in po enem mesecu že lahko opazili prve spremembe – ali boste izgubljali maščobo ali pa pridobivali mišično maso.

Za dosego najboljših rezultatov ustanoviteljica programa Patricia Pangeršič svetuje kombinacijo treningov in zdrave prehrane, a tudi samo z enim ali drugim boste opazili spremembe na svojem telesu in počutju.

Spodnje fotografije prikazujejo enomesečne preobrazbe iz preteklih sezon Fit akademije:

Foto: Fit Akademija

